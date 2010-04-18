باید جلوی فعالیت دانه درشتها در ساخت و ساز غیر مجاز ارومیه گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان در آئین آغاز بکار مرکز مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در ارومیه، افزود: متاسفانه شبکه ساخت و ساز غیر مجاز در ارومیه فعال است که باید هر چه زودتر از فعالیت آن در شهر جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری با تمام توان در این مسیر حرکت می کند و از تمام ظرفیت برای این امر بهره خواهد گرفت، بیان داشت: باید ارومیه را به ویژه در ورودی های شهر به نمایشگاه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز تبدیل کنیم.

شهردار ارومیه ضمن تاکید بر اطلاع رسانی جهت تنویر افکار عمومی برای مقابله با ساخت وساز غیر مجاز، اظهار داشت: باید با همکاری و هماهنگی ادارات، نهادها و دستگاههای اجرایی مختلف در جهت مدیریت مقابله با تخلفات شهری حرکت کرد.

بازیان با اشاره به اینکه نتیجه این همکاری می تواند در توسعه ساخت و ساز مجاز و قانونمند موثر باشد، گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف فعالیت دستگاهها برای مقابله بهتر با ساخت و ساز غیر مجاز را از ضروری ترین فعالیت های مرکز مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری ارومیه عنوان کرد.

کنترل ساخت و ساز غیر مجاز زمینه توسعه شهر را فراهم می کند

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در این آئین کنترل ساخت و ساز غیر مجاز را زمینه ساز توسعه همه جانبه شهر، گفت: متاسفانه اگر ساخت وساز غیرمجاز در شهر کنترل نشود مشکلات مضاعفی را برای مدیریت شهری در جهت ساخت شهری آبادتر ایجاد می کند.

پرویز جلیلی در ادامه با تاکید بر ایجاد هماهنگی در بین ارگانهای مختلف برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز افزود: امیدواریم با ایجاد این هماهنگی شاهد کنترل روزافزون تخلفات شهری به ویژه ساخت و ساز غیرمجاز در شهر باشیم.

وی ضمن تاکید بر پیاده سازی معماری همگون در سطح شهر ارومیه، اظهار داشت: در این راستا باید با توسعه ساخت و ساز مجاز، زیبایی های معماری در شهر توسعه یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه شناساندن ابعاد مختلف طرح مسکن مهر را موجب کاهش تمایل مردم به ساخت و ساز غیر مجاز عنوان کرد و از مسئولان خواست تا با تبیین ابعاد مختلف این طرح به مردم به ویژه خانواده های کم در آمد در کاهش تخلفات شهری حرکت کنند.

جلیلی همچنین با اشاره به وجود گروههای سودجو در شهر ارومیه در راستای ساخت و ساز غیر مجاز گفت: برخی افراد با تشکیل گروههایی، ساخت و ساز غیر مجاز در شهررا توسعه می دهند که باید با همکاری مسئولان، زمینه رفع این تخلفات و جلوگیری از سودجویی این فراهم کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه هم در این مراسم گفت: برای محدود کردن ساخت و ساز غیر مجاز در شهر استفاده از توان تمام نهادها به ویژه نهادهای مسئول در این زمینه ضروری است.

علی پورعلیزاده با بیان اینکه محدود کردن ساخت و ساز غیر مجاز در شهر یک ضرورت است، اظهار داشت: ایجاد مرکز مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری موجب ایجاد جو روانی برای کاهش تخلفات می شود.