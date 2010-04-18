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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

چاپ کتاب "گلستان نگارستان ایران" به دو زبان آغاز شد

چاپ کتاب "گلستان نگارستان ایران" به دو زبان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کتاب معرفی پتانسیل های گردشگری استان گلستان تحت عنوان "گلستان نگارستان ایران" با دو زبان فارسی و انگلیسی در سال 89 تدوین و چاپ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان،  تدوین و چاپ بروشور معرفی جاذبه های گردشگری استان گلستان تحت عنوان "گلستان در یک نگاه" به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی، تدوین و چاپ سی دی گردشگری مجازی شهرستانها و معرفی جاذبه های گردشگری و سرمایه گذاری شهرستانهای استان به صورت مجزا از دیگر برنامه هایی است که پیش بینی شده امسال به انجام رسد.

کارشناس مسئول میراث فرهنگی گلستان در این زمینه افزود: چاپ کارت پستال، پوستر، استند و سایر اقلام تبلیغاتی ازجاذبه های گردشگری استان به منظور توزیع جهت معرفی استان در نمایشگاه های داخلی وخارجی و برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین ازدیگر اقداماتی است که با برنامه ریزی های صورت گرفته اجرا خواهد شد.
 
جعفر خاندوزی اظهار داشت: با این اقدامات، گلستان بیش از پیش به گردشگران معرفی شده و شاهد جذب بی شمار گردشگر به نگارستان ایران باشیم.
 
نوروز امسال بیش از 3.5 میلیون مسافر به گلستان سفر کرده اند.
کد مطلب 1066082

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