سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی برای پروژه ورود و خروج نیروگاه گیلان - پره سر

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از ساخت این خط تغذیه پست 230.63 کیلوولت شهر صنعتی رشت و بهبود پایداری شبکه برق منطقه است.

وی با اعلام اینکه پروژه ورود و خروج نیروگاه گیلان - پره سر در پست شهر صنعتی رشت آماده بهره برداری است، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 86 آغاز و برای اجرای آن افزون بر 20 میلیارد و 530 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان همچنین گفت: کارکنان سختکوش امور انتقال نیروی معاونت بهره برداری در سال 88 توانستند روغن 240 دستگاه از بریکرهای 20 کیلوولت را تعویض کنند.

وی عنوان کرد: از این تعداد 151 مورد در اداره انتقال مرکز، 67 مورد در اداره انتقال شرق و 22 مورد در اداره انتقال غرب انجام گرفته است.

آزادگان همچنین افزود: طی سال گذشته کارشناسان و متخصصان برق منطقه ای گیلان توانستند سیلیکاژل و 128 ترانس را در ادارات مختلف تعویض کنند.

وی بیان داشت: از روغن به منظور بهبود خاصیت عایقی و کمک به خنک شدن ترانس و از سیلیکاژل به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار به ترانس و گرفتن رطوبت موجود در هوای تنفسی ترانسفورماتور استفاده می شود.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ادامه داد: تعویض سیلیکاژل ترانسها همچنین تعویض روغن بریکرهای روغنی 20 کیلوولت تماما توسط اپراتورهای پستهای انتقال و فوق توزیع و بدون اعمال هزینه در زمان مقرر در طول سال 88 انجام گرفته است.