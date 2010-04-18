به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بوستن، فرانسه و هلند به‌عنوان کشورهای همسایه بلژیک نیز به‌زودی این پوشش را ممنوع خواهند کرد، چرا که بسیاری از جوامع اروپای غربی این پوشش را نوعی تحقیر زنان، راهی برای افراط‌گرا شدن مسلمانان و اشاعه احساسات راست‌گرایانه در کشورهای اروپایی می‌دانند.

لین دیریک عضو محافظه کار پارلمان کمیته امور داخلی توافق جمعی سیاستمداران در رابطه با ممنوعیت برقع و روبنده را مورد تأکید قرار داد. پارلمان بلژیک روز 31 مارس به اتفاق آرا از ممنوعیت برقع و همچنین روبنده حمایت کرد. انتظار می‌رود که ممنوعیت روبنده و برقع در ماه ژوئیه به قانون تبدیل شده و در تمام اماکن عمومی از جمله خیابانها اجرایی شود.

نگرانی‌هایی از بابت نشانه‌ها و نمادهای واضح دینی و تأثیر آنها در هویت ملی، اشتغال مهاجران و بیکار ماندن بومیان و همچنین نقش مسلمانان در جوامع از عواملی هستند که سیاستمداران برای ممنوع کردن روبنده و برقع در نظر می‌گیرند.

از سوی دیگر برگزاری همه‌پرسی سوئیس برای ممنوع کردن ساخت مناره مساجد نیز از دیگر عوامل موثر در بحث ممنوعت این نوع پوشش های اسلامی بود. در سالهای اخیر اکثر پروژه‌های ساخت و ساز مسجد و مناره در بسیاری از کشورهای اروپایی چون سوئد، فرانسه، ایتالیا، اتریش ، یونان، آلمان و اسلوانیا با تظاهرات و اعتراض غیر مسلمانان این جوامع رو به رو شده‌اند.

برخلاف بلژیکی‌ها و دانمارکی‌ها، فرانسوی‌ها به‌شدت تلاش می‌کنند تا ممنوع کردن این نوع پوشش را هم راستا با قانون اساسی پیش ببرند.

دیریک گفت: مسئله امنیت عمومی و ضرورت مشخص بودن چهره افراد در میان عموم مردم است و این مسئله با آزادی دینی مرتبط نیست.

ممنوعیت پیشنهادی این پوشش در بلژیک نگاه سیاست‌مداران پوپولیست در اروپا بر سیاستگذاری برای مهاجران و اقلیتها به‌ویژه مسلمانان را منعکس می‌کند. فیلیپ دوینتر از قانونگذاران بلژیکی اظهار داشت که اغلب سیاستمداران از ممنوعیت برقع یا روبنده برای ترس از دست دادن منافع خود حمایت می‌کنند.

عمر میرزا 22 ساله و سردبیر پایگاه اینترنتی مسلمانان دانمارک با عنوان" ما اینجا می‌مانیم" اظهار داشت که احساسات نسبت به مسلمانان و مهاجران در هلند طی 10 سال گذشته سخت‌تر شده است. هم سن و سالهای من با رویکردهای دیگری غیر این مواجه نبوده‌اند و دیدگاه اکثر مسلمانان سخت‌تر شده و آنها کمتر به راه‌حلها فکر می‌کنند.