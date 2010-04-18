مقاومت خانه های روستایی آذربایجان غربی به 22.5 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ایوب عزیزی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در طول برنامه چهارم توسعه سالانه هفت هزار واحد روستایی در سطح استان بهسازی و مقاوم سازی شده است.

وی کل واحدهای مسکونی مقاوم و بهسازی شده روستایی استان را 37 هزار واحد مسکونی عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد تاکنون 24 هزار واحد مسکونی خاتمه یافته و 13 هزار واحد مسکونی نیز با بیش از 69 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

عزیزی اعتبار اختصاص یافته به این طرح را دو هزار و 400 میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: با تسهیلات بانکی تخصیص داده شده برای اجرای این طرح در مجموع سه هزار و 600 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

مدیرعامل بنیاد مسکن استان ادامه داد: در ارزیابی نظارت وزارت مسکن و شهرسازی در سال 88 آذربایجان غربی در زمینه رعایت مقررات ایمنی در ساخت و سازهای مسکن روستایی رتبه اول را کسب کرده است.

هفت هزار واحد روستایی امسال در آذربایجان غربی بهسازی می شود

عزیزی در ادامه از بهسازی هفت هزار واحد روستایی در استان خبر داد و گفت: علاوه بر سهمیه مشخص شده در سال جاری تمامی متقاضیان بهسازی واحدهای روستایی استان می توانند از تسهیلات ارائه شده در این زمینه بهره مند شوند.

وی در خصوص اجرای طرح پسماند روستایی گفت: طرح دفن بهداشتی پسماندهای روستایی از سال 88 در سطح 13 روستای استان آغاز شده و هم اکنون به 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

عزیزی همچنین با اشاره به اجرای کامل مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان توسط این نهاد اظهار داشت: در جریان دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان احداث هفت هزار واحد مسکونی روستایی به همراه احداث 200 واحد مسکونی شهری، بهسازی معابر چهار روستا و ایمن سازی تمامی روستاهای استان به تصویب رسید که تاکنون بخشی از این طرح ها به صورت صد در صد و مابقی با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد در حال اجراست.