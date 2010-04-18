جمعه ببر سیبری وارد و پلنگ آسیایی از کشور خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده امروز یکشنبه در آستانه روز زمین پاک در نشستی خبری به پرسشها و دغدغه های زیست محیطی خبرنگاران در مورد مهمترین رویدادهای زیست محیطی ایران، بحرانها و تخریبها و اقدامات صورت گرفته پاسخ داد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه چهار دهه از آغاز روز زمین پاک در جهان و یک دهه از آغاز گرامی داشت این روز در ایران می گذرد، گفت: امسال از طرف سازمان ملل موضوع آب پاک به عنوان هدف اصلی مطرح شد و شعار امروز ما آب پاک، زمین پاک و انسان سالم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به برگزاری اجلاس گرد و غبار در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت در استانبول ترکیه افزود: این اجلاس با پافشاری و هماهنگیهای جمهوری اسلامی ایران برای برطرف کردن موانع کنترل ریزگردهای عربی و کاهش آلودگی گرد و غبار در منطقه با حضور نمایندگان سازمان ملل و کشورهای اردن، عربستان، کویت، عراق و ایران برگزار می شود که امیدواریم با پشتیبانی مالی این کشورها مساله گرد و غبار حل و فصل شود.

محمدی زاده همچنین به ایجاد مرکز منطقه ای هواشناسی به مرکزیت ایران جهت تهیه و ارسال اطلاعات پایه ای آب و هوایی برای کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: در این اجلاس پیرامون این مرکز برای تامین حق ابه تالابها، میزان مصرف آب، عملیات تثبیت شنهای روان از طریق مالچ پاشی که مدیریتش به عهده ماست تبادل نظر صورت می گیرد که طی پروسه ای با آموزش نیروی انسانی کشورهای منطقه به تفاهم خواهیم رسید.

عضو هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد وضعیت پالایشگاه بهشهر در نزدیکی منطقه حفاظت شده میانکاله تاکید کرد: در این زمینه اختلافاتی برای ساخت وجود دارد که مطالعات در مورد رفع مشکلات ارزیابی زیست محیطی آن در حال انجام است.

محمدی زاده به راهکارهای توسعه در مازندارن اشاره کرد و گفت: پیش از این تنها توسعه گردشگری و کشاورزی مبنای توسعه استان قرار داشت که با مصوبه دولت در سال گذشته صنعت نیز به این موارد اضافه شد، با این حال برای ما مهم است که در این پالایشگاه از چه تکنولوژی برای ساخت استفاده می شود بنابراین اگر مطالعات ما به نتیجه برسد مانعی برای ساخت پالایشگاه وجود ندارد که ظرف 10 تا 15 روز آینده نتایج آن اعلام می شود.

رئیس سازمان محیط زیست کشور با تاکید بر نقش محیط بانان سازمان محیط زیست در مورد خبر اخراج هشت محیط بان یا همیار محیط زیست در مازندران گفت: محیط بانان خوشبختانه اخراج نشده اند و این ماجرا محصول یک سوء تفاهم بوده است که حل شد. البته امسال با مساعدت رئیس جمهور به تمامی محیط بانان کشور مبلغ 420 هزار تومان پاداش تعلق گرفت که برای تجلیل از زحمات آنها بوده است.

محمدی زاده به ممنوع شدن تعریض جاده پارک ملی گلستان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه پروژه متناسب با خواسته محیط زیست با عرض 11.60 متر در حال انجام است و آنجا که جاده تعرض بیشتری داشته شخم زده شده و به جای آن درخت کاشته می شود. البته باید از استاندار گلستان تشکر کرد و این مساله را با مساعت استاندار گیلان در مورد کنار گذر انزلی نیز پیش خواهیم برد.

معاون رئیس جمهوری در مورد جاده ابر و توقف پروژه راهسازی در این جنگل نیز تاکید کرد: گزینه های وزارت راه مغایر با استانداردهای زیست محیطی است که با آنها موافقت صورت نگرفته و توصیه شده که یا راهی خارج از جنگل پیدا کنند و یا از گزینه تونل استفاده شود. با این حال بهترین گزینه بهسازی همان راه جیپ روی قدیمی است که می تواند به منطقه کمک کند.

این عضو هیئت دولت دهم با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجازه حفر چاههای غیر مجاز اظهار داشت: این لایحه نیست و مصوبه ای است که تحت هیچ شرایطی مورد رضایت سازمان محیط زیست نیست و ما این مصوبه را به مصلحت نمی دانیم با این حال از ما نظر کارشناسی خواسته نشده که در نشست امشب(یکشنبه) مدیران محیط زیست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مسائل به طور کامل به نمایندگان محترم ابلاغ می شود.

رئیس سازمان محیط زیست کشور همچنین در مورد باغ وحشهای کشور گفت: ما باغ وحشهای قدیمی را تعطیل نمی کنیم ولی با اینکه متولی امور باغ وحش نیستم و باغ وحش به مفهوم اسارت را توصیه نمی کنیم اما دنبال ایجاد فضای طبیعی برای مشاهده حیوانات بدون قفس هستیم که البته نمونه این کار در "ورد اورد" کرج در حال انجام است.

این مقام عالی در سازمان حفاظت محیط زیست در مورد وضعیت دریاچه ارومیه و مصوبات دولت برای نجات آن اضافه کرد: در سفر اخیر دولت به آذربایجان غربی مصوبه خوبی برای این دریاچه تهیه شد که طی آن قرار است وزارت نیرو در سال 3.1 میلیارد متر مکعب آب دریاچه ارومیه را تامین کند که کار مشکلی است و باید طی سه سال انجام شود. همچنین وزارت جهاد و کشاورزی باید مسئولیت اصلاح روشهای آبیاری کشاورزی را انجام دهد که شامل تغییر کشت برنج به دلیل مصرف بالای آب در منطقه است.

محمدی زاده تاکید کرد: قرار شد برای جبران کم شدن ارتفاع آب طی سه دهه گذشته و جلوگیری از نابودی دریاچه و تنها موجود زنده آن(آرتیمیا) از حوزه های آبریز مانند خزر و ارس آب به دریاچه منتقل شود که وظیفه وزارت نیرو در سه سال آینده برای جبران مشکلات آبی دریاچه ارومیه است.

محمدی زاده در مورد ساخت اسکله کاسپین در گیلان گفت: ما با برخی مناطق آزاد مشکل داریم و در جریان عملیات ساخت اسکله کاسپین هیچ مطالعه ای به سازمان محیط زیست تحویل داده نشده و اساسا با ساخت این اسکله مخالف هستیم و حکم قضایی برای توقف این اسلکه گرفته شده و قول می دهم تا هفته آینده این مشکل را حل کنم.