به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا میرآفتاب مدیرکل غله استان گلستان با اعلام این خبرگفت:‌ در سال گذشته که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال "اصلاح الگوی مصرف" نامگذاری شده بود مجموعه‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران این شرکت با مشارکت بخش خصوصی طی 6 ماه دوم سال نسبت به آماده‌سازی این مجموعه برای گروه های سنی ب و ج اقدام کرده‌اند.

وی درباره هدف از انتشار این مجموعه توضیح داد: متاسفانه ‌سالیانه بخش زیادی از تولیدات انواع نان و گندم در کشور به دلیل ناآگاهی و پایین بودن میزان اطلاعات شهروندان، به ضایعات تبدیل می‌شود و تلاش ما بر آن است تا با ارائه آموزشهای لازم و ارتقاء سطح آگاهیهای جامعه در این خصوص به ویژه به کودکان و دانش آموزان پایه ابتدایی، به فرهنگسازی در جهت اصلاح الگوی مصرف و نگهداری نان در خانواده‌ها بپردازیم .

میرآفتاب یادآور شد: ما معتقدیم که فرهنگسازی در جامعه باید از پایه و بنیان آغاز شود چرا که کودکان و دبستانی‌های امروز، نسل آینده جامعه ما را تشکیل می‌دهند به همین جهت فرهنگسازی نسل آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در خصوص موضوعات کتابهای تهیه شده گفت: در نخستین جلد از این مجموعه به "کاشت"، "داشت" و "برداشت" گندم پرداخته شده و درجلدهای بعدی نیز موضوعاتی نظیر "حمل و نقل و جابجایی گندم" ، "معرفی کارخانه آرد و سرنوشت دانه گندم در کارخانه"، "معرفی انواع نان"‌ و "معرفی محیط نانوایی و نانوا" و همچنین اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی در این خصوص ‌ مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: اشعار مورد استفاده کتاب "قصه‌های گندمک" سروده حسین عبدی نویسنده و شاعر کودک و نوجوان است که سوابق بسیار خوبی در حوزه ادبیات داستانی دارد و تصویر سازی آن را نیز علیرضا باقری تصویرگر ناشنوا و برجسته استان برعهده داشته است.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان در پایان تصریح کرد:‌ در سال جاری همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند با همت و تلاش مضاعف برای اصلاح الگوی مصرف به منظور کاهش ضایعات و بهبود تولید وعرضه نان اقدام مضاعف خواهیم کرد.

