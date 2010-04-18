به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا میرآفتاب مدیرکل غله استان گلستان با اعلام این خبرگفت: در سال گذشته که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال "اصلاح الگوی مصرف" نامگذاری شده بود مجموعهای از کارشناسان و صاحبنظران این شرکت با مشارکت بخش خصوصی طی 6 ماه دوم سال نسبت به آمادهسازی این مجموعه برای گروه های سنی ب و ج اقدام کردهاند.
وی درباره هدف از انتشار این مجموعه توضیح داد: متاسفانه سالیانه بخش زیادی از تولیدات انواع نان و گندم در کشور به دلیل ناآگاهی و پایین بودن میزان اطلاعات شهروندان، به ضایعات تبدیل میشود و تلاش ما بر آن است تا با ارائه آموزشهای لازم و ارتقاء سطح آگاهیهای جامعه در این خصوص به ویژه به کودکان و دانش آموزان پایه ابتدایی، به فرهنگسازی در جهت اصلاح الگوی مصرف و نگهداری نان در خانوادهها بپردازیم .
میرآفتاب یادآور شد: ما معتقدیم که فرهنگسازی در جامعه باید از پایه و بنیان آغاز شود چرا که کودکان و دبستانیهای امروز، نسل آینده جامعه ما را تشکیل میدهند به همین جهت فرهنگسازی نسل آینده از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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