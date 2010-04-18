به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد احمدی ظهر یکشنبه در گردهمایی توجیهی کمباین داران بومی و مهاجر استان قم که با موضوع برداشت غلات و کلزا در سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، از اجرای طرح تعویض کمباین و تراکتورهای فرسوده با عمر بالای 13 سال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.



وی با بیان این مطلب که هم اکنون 49 درصد از کمباین‌های کشور عمر بالای 13 سال دارند و این باعث ریزش محصول در حین برداشت می‌شود، اضافه کرد: به منظور اصلاح الگوی برداشت و جلوگیری از هدر رفت محصول در هنگام برداشت، این طرح در کشور اجرا خواهد شد که در این طرح دولت برای کمباین‌ها و تراکتور‌های اسقاطی قیمت تعیین کرده و دولت آنها را خریداری می‌کند و 16 درصد هزینه کمباین جدید توسط کمباین‌دار ،20 درصد یارانه بلاعوض دولت و 64 درصد بقیه تسهیلات بانکی خواهد بود.



وی مجموع اعتبارات تخصیص یافته در سه ساله گذشته برای ماشین آلات کشاورزی در کشور را 172 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار حدود 55 درصد جذب شده است و از کل اعتبارات تخصیص یافته به کمباین‌داران و تراکتورداران در سال گذشته سه جهارم آن، تنها به کمباین داران اختصاص داده شده است.



احمدی تصریح کرد: در کشورهای دیگر مثل ترکیه و اسپانیا 30 درصد سهم دولت در بخش کشاورزی به ماشین آلات اختصاص یافته و 70 درصد بقیه در بخش زمین، ساختمان و دام و طیور سرمایه‌گذاری شده است که این میزان در کشور آلمان 53 درصد گزارش شده است، در حالی که در کشور ما این رقم تنها به هشت درصد می‌رسد.



وی در خصوص قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در کشور گفت: در کشور ما به دلیل استفاده از ماشین آلات فرسوده، مصرف سوخت بسیار بالا است و همچنین به دلیل استفاده نامناسب از کود و سموم، در این بخش نیز هزینه‌های بالایی صرف می‌شود و این باعث شده تا قیمت تمام شده محصولات در کشور بالاتر از میزان استاندارد در مقایسه با سایر کشورها باشد.



احمدی بر زمان مناسب برداشت محصول تأکید کرد و ابراز داشت: اگر برداشت زودتر و یا دیرتر از موعد مقرر انجام شود، باعث ریزش بیشتر و خرابی محصول می‌شود که در نهایت به ضرر کشاورزان خواهد بود.



وی در خصوص نرخ تعیین شده برداشت محصول توسط کمباین‌داران گفت: همه ساله در وزارت جهاد کشاورزی، کمیته‌ای تشکیل می‌شود که امسال این کمیته در هرمزکان تشکیل جلسه داد؛ و نرخ برداشت محصول توسط کمباین داران در این کمیته تصویب می‌شود، که هرگونه توافق خارج از نرخ‌های اعلام شده به جهت دارا بودن کمباین نو و یا تضمین عدم ریزش محصول از سوی کمباین‌دار، فی‌مابین کمباین‌دار و کشاورز بلامانع خواهد بود.



تولید گندم از 25 میلیون تن در سال 57 به 100 میلیون تن در سال گذشته رسیده است



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این مراسم بر لزوم به کارگیری شعار اصلاح‌الگوی مصرف و همت مضاعف و کار مضاعف در امر کشاورزی تأکید کرد و گفت: این 2 شعار باید در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت مدنظر قرار گیرد تا به افزایش هر چه بیشتر تولید محصولات کشاورزی در کشور برسیم.



رضا سیار با بیان اینکه تولید گندم کشور از 25 میلیون تن در سال 57 ، به 100 میلیون تن در سال گذشته رسیده است، ادامه داد: کمباین‌داران در پروسه برداشت و کاهش ریزش محصولات نقش اساس را ایفا می‌کنند و دقت و تلاش آنها باعث افزایش درصد برداشت و در نهایت افزایش میزان تولید کشور خواهد شد.



در ادامه این جلسه، فرمانده پاسگاه اتوبان قم - تهران به بیان مقررات راهنمایی و رانندگی در طول مسیر حرکت کمباین داران پرداخت.



سرهنگ احمد خدایاری بر لزوم رعایت ایمنی و به همراه داشتن معاینه فنی و بیمه نامه وسیله و گواهینامه کمباین‌دار تأکید کرد.