رهبران برزیل و چین بر استقرار نظمی نوین در جهان تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله برزیلی "برازیل مگ" در گزارشی به نقل از یک نشست خصوصی اخیر "هو جین تائو" و"لولا ایناسیو داسیلوا" در برزیل از توافق دو رهبر برای برقراری نظمی نوین در جهان خبر داد.

این مجله به نقل از رئیس جمهوری برزیل می نویسد: "دو کشور توافق کردند تا به مبارزه برای یک نظم دیگر بین المللی توافق کنند".

لولا همچنین بر اهمیت دیدار رئیس جمهوری چین از کشورش تاکید کرد و گفت: برزیل از هو جین تائو مانند یک دوست استقبال کرد و خواهان روابط تجاری با چین هستیم و با این کشور در حوزه های کشاورزی، نفت و فرهنگ توافقنامه امضا کردیم.

رئیس جمهوری برزیل همچنین خواستار انعطاف ایران در برابر جامعه جهانی در ارتباط با موضوع هسته ای شد.