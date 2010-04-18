  1. استانها
۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

چهار هزار هکتار از باغات کردستان خسارت دیدند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از خسارت دیدن بیش از چهار هزار هکتار از باغات استان به دلیل بارش تگرگ و سرمازدگی خبر داد.

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به بارش برف و همچنین کاهش شدید دمای هوا طی دو هفته گذشته در استان کردستان متاسفانه بیش از چهار هزار هکتار از باغات استان دچار خسارت های جدی شدند.

وی ادامه داد: با توجه به بارش تگرگ طی هفته گذشته در بخشهای از استان کردستان، 650 هکتار از باغات شهرستان کامیاران و همچنین بخشهای از باغات میوه شهرستان سنندج نیز دچار خسارت های جدی شده و در مواردی امکان برداشت محصول به هیچ عنوان وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل کاهش شدید دمای هوا در استان و همچنین وجود روزهای تقریبا گرم در ابتدای فروردین ماه باعث شده که بالغ بر سه هزار و 500 هکتار از باغات استان دچار خسارت و سرما زدگی شوند.

حسن نژاد عنوان کرد: بعد از بارش تگرگ و همچنین موج جدید سرمای هوا در استان کردستان، تیم های کارشناسی و ارزیاب سازمان جهاد کشاورزی به روستاهای مختلف استان اعزام و برآوردهای لازم از میزان خسارت های وارده به باغداران تهیه و برای اخذ تصمیم به ستاد حوادث غیرمترقبه تحویل داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این مهم هماهنگی های لازم با صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان صورت گرفته و اقدامات مختلفی برای پرداخت خسارت به افرادی که باغات و محصولات تولیدی خود را بیمه کرده اند، صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: با توجه به وضعیت مناسب بارندگی در استان کردستان و افزایش میزان بارشها در مقایسه با سال گذشته پیش بینی می شود که در سال جاری شاهد افزایش برداشت گندم در این استان باشیم.

