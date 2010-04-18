مجلس با تمام توان آماده حل مشکلات سازمان انرژی اتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در بازدید از مجتمع معدنی تولید اورانیوم ساغند اردکان و کارخانه تولید اکسید اورانیوم این شهرستان با حضور معاون سازمان انرژی اتمی و جمعی از مدیران این سازمان، اظهار داشت: تلاش ‌های همکارانم در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تلفیق بودجه سالهای اخیر برای تقویت اعتبارات سازمانی انرژی اتمی به ویژه پروژه‌های موجود در شهرستان اردکان قابل تقدیر است.

تابش با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری و تکنولوژی ‌های جدید، استفاده از آن را حق طبیعی مردم کشورمان دانست و افزود: ما در تعیین مصالح ملی خود و طی مسیر توسعه و تعالی کشور که مورد خواست و انتظار همه مردم است، اجازه دخالت به دیگران را نخواهیم داد و دستیابی به فناوری‌های جدید را حق مردم کشورمان می‌دانیم و بر آن چون همیشه پافشاری می‌کنیم و‌ در مسائلی نیز که منافع ملی کشور اقتضای آن را دارد، همه جناح‌ها و گروه‌ها یکدل و یک زبان هستند.

وی استخراج مواد اولیه صنعت انرژی هسته ‌ای و فرآوری مواد حاصله را مرحله ‌ای پایه‌ ای دانست و بیان داشت: اجزای مهمی از حلقه اول شناخته شده که استان یزد در این زمینه ظرفیت و استعداد خوبی دارد که باید مقدم بر سایر مراحل تولید به آن بهای بیشتری داد.

تابش همچنین بر رعایت کامل استانداردهای ایمنی برای تاسیسات و نیروهای شاغل تاکید کرد و افزود: در سال 80 نیز در همین راستا به‌ رغم هزینه‌های انجام شده، پروژه مذکور تا 30 کیلومتر تغییر مکان داد تا مردم منطقه به سلامتی خود اطمینان کاملی داشته باشند.

نماینده مردم یزد و صدوق نیز در این بازدید ضمن بیان نقطه نظرات خود بر افزایش بهره‌ وری در این واحدها تاکید کرد.

در ابتدای این بازدید نیز معاون سازمان انرژی اتمی در سخنانی مراحل اجرای این پروژه را تشریح کرد و در مورد علل برخی تاخیرها توضیحاتی ارائه کرد و از حمایت‌ های نماینده مردم اردکان در سال‌های اخیر در تقویت اعتبارات این طرح و حمایت ‌های موثر مجلس قدردانی کرد.