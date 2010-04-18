ارتش هم اکنون در بالاترین سطح اقتدار و آمادگی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر منوچهر کاظمی در مراسم رژه نیروهای مسلح در کرمانشاه که به مناسبت فرار رسیدن 29 فرودین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهارداشت: هم اکنون نیروهای ارتش جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر نوع تهدید دشمن هستند.

وی افزود: دشمنان بداند که بدون شک هیچ یک از یاوه گویی ها و تهدیدات آنها بی پاسخ نخواهد ماند و نیروهای مسلح ایران با آمادگی کامل از از آب و خاک کشور دفاع خواهند کرد.

امیر کاظمی در ادامه به دستاوردهای مهم ارتش در جهت خودکفایی اشاره کرد و گفت: تجارب ارزنده دفاع مقدس و استفاده از تجهیزات نوین داخلی باعث شده که هم اکنون ارتش در آمادگی کامل باشد و این افتخاری برای ملت ایران است.

ارشد نظامی ارتش درغرب کشور در ادامه خاطر نشان کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به یاری خداوند متعال و همت جوانان این مرز وبوم یکی از قدرتمندترین ارتش های دنیا است و با این توانایی و اقتدار در مقابل هیچ تهدیدی کوتاه نخواهد آمد.

امام جمعه کرمانشاه: اقتدارملی کشورمان به پشتوانه نیروهای مسلح به دست آمده است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: امروز اقتدار ملی کشور به پشتوانه نیروهای مسلح خصوصاً، ارتش و سپاه به دست آمده است.

آیت الله مصطفی علما با اشاره به جانفشانی های ارتش در دوران دفاع مقدس اظهارداشت: تاریخ جمهوری اسلامی هیچ گاه رشادت های ارتشیان سرافراز کشورمان در دوران دفاع مقدس را از یاد نخواهد بردو این برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی است.

وی در ادامه به اقتدار نیروهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت: با یاری خداوند متعال هم اکنون از نظر موقعیت نظامی امروز در شرایطی قرار داریم که دشمن به خود اجازه نمی دهد که حتی یک کلمه حرف زور به نظام و ملت تحمیل کند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه ساخت تجهیزات نظامی مانند موشک های پیشرفته، ناوشکن جماران و هواپیماهای بدون سرنشین را از جمله نشانه های اقتدار نیروهای مسلح بویژه ارتش کشورمان عنوان کرد.

در مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در کرمانشاه که در بزرگراه حضرت امام(ره) برگزار شد، نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی و بسیجی مستقر در استان از مقابل جایگاه رژه رفته و چتربازان نیز به نمایش توانایی های نظامی خود پرداختند.