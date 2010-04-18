لزوم همکاری سازنده ایران واندونزی در زمینه مبارزه با سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز یکشنبه در دیدار وزیر خارجه اندونزی، دو ملت را دارای فرهنگ و اعتقادات مشترک و روابط عمیق و ریشه دار دانست و اظهار داشت : ایران و اندونزی در مسائل جهانی با یکدیگر دیدگاه‌های مشترک ونزدیک به هم دارند و ظرفیت ها و توانمندی های مشترک، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ارتقای سطح همکاری های دوجانبه ، چند جانبه و بین المللی است .

وی تلاش برای خلع سلاح هسته ای را از زمینه های همکاری بین دو کشور دانست و گفت : خطر سلاح هسته ای همه دنیا را تهدید می کند و از آنجا که امروز ساخت و توسعه بمب اتم در دستور کار بعضی کشورها قرار دارد ، ضروری است که تلاش ها وهمکاری های خود را در زمینه خلع سلاح هر چه بیشتر افزایش دهیم .

احمدی نژاد همچنین همکاری دو کشور، برای ایجاد مناسبات جدید جهانی را مورد تاکید قرار داد و گفت : نظام مادی حاکم بر جهان در ایجاد امنیت و صلح پایدار در جهان موفق نبوده و دیگر به پایان راه رسیده است و ناگزیر مناسبات جدیدی جایگزین خواهد شد که دو کشور باید در ساختن این مناسبات مشارکت فعالی داشته باشند .

رئیس جمهوراضافه کرد : نظام جدید جهانی باید نظامی عادلانه ، انسانی و بر اساس احترام به انسانها بوده و عدالت و امنیت پایداری را بین ملت های جهان ایجاد کند. اگر کشورهایی مانند ایران و اندونزی حضور فعالی در این عرصه نداشته باشند مجددا همان کسانی که نظام ظالم کنونی را تحمیل کرده اند، نظام جدیدی را تحمیل خواهند کرد .

وی با اشاره به اینکه ایران و اندونزی از جایگاه مهمی در آسیا برخوردار هستند، گفت: دو کشور باید از فرصت ها و ظرفیت های مشترک استفاده کنند تا ضمن گسترش روابط دو جانبه، مسئولیت های تاریخی خود را نیز در عرصه های جهانی ایفا کنند.

وزیر خارجه اندونزی نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم خلع سلاح جهانی ، کنفرانس خلع سلاح تهران را گام مهمی در این زمینه دانست و گفت : اندونزی با نگرانی های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشبرد و گسترش سلاح های اتمی در جهان و اینکه دو کشور باید همکاری های خود را در راستای خلع سلاح هر چه بیشتر به هم نزدیک کنند کاملا هم نظر است.

وی همچنین با اشاره به تغییر مناسبات جهانی گفت : اندونزی با برپایی مناسبات و نظم عادلانه در جهان کاملاً موافق است و آنچه در دوره انتقال به نظم جدید جهانی قابل اهمیت است اینکه باید عناصر همفکر در دنیا حتی در غرب را شناسایی کرده و از توانایی های آنها برای ایجاد مناسبات جدید جهانی استفاده شود.