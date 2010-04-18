چالشهای امنیتی بزرگترین مشکلات پیش روی پاکستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوز، "یوسف رضا گیلانی" با اشاره به عملیات ارتش این کشور در وزیرستان و سوات گفت : ما چالش های امنیتی زیادی در پاکستان داشتیم و هر چند بخشی از آنها بر طرف شده، اما همچنان این چالش ها بزرگترین مشکل پیش روی ما محسوب می شوند.

نخست وزیر پاکستان در ادامه گفت : ما در مرزهای خود با کشورهای دیگر به ویژه در مرز با افغانستان نیز با مشکلات زیادی روبرو هستیم و باید برای از بین بردن این معضلات تلاش خود را افزایش دهیم.

وی در ادامه گفت : موفقیت هایی که در این زمینه توسط ارتش کسب شده موجب غرور تمام مردم شده است.

ارتش پاکستان از سال گشذته میلادی به منظور پاکسازی طالبان عملیات گسترده ای را در دره سوات و وزیرستان آغاز کرد و توانست دره سوات و وزیرستان جنوبی را تقریبا ازوجود طالبان پاک کند اما با این وجود طالبان و ناآرامی هنوز در پاکستان وجود دارد و در ماه های اخیر شاهد افزایش سطح ناآرامی ها در شهرهای مختلف پاکستان هستیم.

در همین رابطه چندی پیش وزیر کشور پاکستان هرگونه گفتگوی کشورش با طالبان را در قالب طرح صلح رد کرد.

رحمان مالک گفت: پاکستان این موضوع را روشن ساخته است که با شبه نظامیان طرفدار طالبان که در کشور فعال هستند گفتگو نخواهد کرد چه این گفتگوهای صلح از سوی آمریکا برنامه ریزی شده باشد چه از سوی رهبران افغانستان.

وزیر کشور پاکستان افزود: اهمیتی ندارد که چه تصمیمی از سوی آمریکا برای انجام گفتگوها با طالبان افغانستان اتخاذ می شود، اما ما برنامه ای برای انجام آن نداریم.

این مقام گفت: ما کمر آنها را شکسته ایم. بنابراین حملات انتحاری و ترور کاهش یافته است و تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده ایم. هیچ کس آماده قبول هیچ خطری نیست. بقایای طالبان در حال تعقیب هستند و نیروهای ما به دستآوردهایی می رسند.