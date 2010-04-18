مازنی ها سال گذشته 150 میلیون تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد احیاء زکات مازندران در دفتر نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: میزان زکات در سال 88 با 1500 درصد رشد به 150 میلیون تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همایش بزرگ ائمه جماعات و علمای استان برای ترویج فرهنگ احیاء زکات در استان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران با اشاره به اینکه سه هزار کیسه زکات بین کشاورزان توزیع شده است، تصریح کرد: از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز 500 جلد کتاب بین روحانیون توزیع شده است.

باغبانی با بیان اینکه 21 پروژه عمرانی از محل دریافت زکات سال گذشته در مازندران اجرا شد، یادآور شد: برای اجرای این پروژه ها 94 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اعلام اینکه از پروژه های فوق 19 پروژه در روستاها و دو پروژه در شهرها اجرا شده است، افزود: مردم نیز به صورت نقدی 60 میلیون تومان از وجوهات خود را به کمیته امداد دادند.

این مسئول ستاد احیا زکات مازندران به مرمت و تکمیل 11 مسجد و مهار شش مورد آبهای سطحی در روستاهای استان از محل دریافت زکات در استان خبر داد و گفت: کمیته امداد مازندران امسال قصد دارد در قالب احداث هزار و 200 پروژه حمام برای خانواده های نیازمند در منازلشان اقدام کند.

باغبانی میزان گندم، جو، برنج و شالی جمع آوری شده از سوی کشاورزان در سال گذشته را در مجموع درحدود 75 تن عنوان کرد و افزود: امسال پرداخت زکات کیوی، نارنگی و پرتقال در سبد پرداختی های مردم مازندران در امر ترویج فریضه زکات قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فرهنگ پرداخت زکات در مازندران رشد خوبی داشته است، اظهار داشت: از محل اعتبارات وزارت کشور نیز 44 میلیارد ریال تومان برای انجام پروژه های عمرانی در قالب زکات در استان اختصاص یافت.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز خواستار شناسایی ظرفیت های پرداخت کنندگان زکات در روستاهای استان شد و اظهار داشت: فرهنگ پرداخت زکات در مازندران باید به عنوان یک اصل تلقی شود.

وی با بیان اینکه فعالیت های عمرانی انجام شده از طریق زکات مستحبی باید به مردم شناسانده شود خواستار ایجاد یادمان ها و المان هایی با عناوین پروژه های عمرانی مرتبط با امر زکات در استان شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در سخنان کوتاهی اطلاع رسانی به موقع و فرهنگ سازی برای پرداخت زکات از سوی مردم توسط رسانه ها را ضروری دانست و گفت: مردم مازندران در انجام صحیح فعالیت های شرعی خود اهتمام ویژه ای دارند.

آیت الله نورالله طبرسی افزود: پروژه های ساخته شده زکات باید از طریق رسانه ها و افکار عمومی اطلاع رسانی آگاهانه شود.