سهم صفر درصدی عشایر از تسهیلات بانکی/ سود محصولات عشایری در جیب دلالان

ولی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، ماهیت کوچندگی عشایر و عدم داشتن وثیقه ملکی آنها باعث شده این قشر از جامعه به دلیل نارسا بودن قانون امکان استفاده از تسهیلات بانکها را نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان استانهای دارای جمعیت عشایری در مجلس با تصویب قانونی در این راستا بخشی از مشکلات معیشتی و اشتغال عشایر را مرتفع کنند، بیان داشت: متاسفانه بانکها ارائه معرفی نامه از سوی اداره کل امور عشایر و یا دامهای عشایری را به جای وثیقه ملکی به عنوان ضمانت از این افراد قبول نمی کند.

مدیر کل امور عشایر آذربایجان غربی با انتقاد از نگاه کوتاه فکرانه برخی مدیران استان نسبت به عشایر، گفت: متاسفانه هم اکنون عدم انجام تعهدات برخی دستگاههای اجرایی استان باعث محرومیت مناطق عشایری استان شده است.

خلیلی بودجه سالانه اداره کل امور عشایر استان را 15 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ظرفیت جذب و اجرای پروژه های عمرانی و حمایتهای مادی در مناطق عشایر 500 میلیارد ریال است که متاسفانه به دلیل عدم توجه مدیریت و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اعتبار مناسبی به این حوزه اختصاص نمی یابد.

سود اصلی محصولات عشایری در جیب دلالان

وی با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون روند خاصی برای خرید و فروش محصولات عشایری از جمله صنایع دستی، محصولات لبنی و دام زنده در بازار تعریف نشده و قانون خاصی نیز در جهت حمایت از محصولات عشایری وجود ندارد، بیان داشت: باید شبکه بازاریابی محصولات عشایری ایجاد شود.

مدیر کل امورعشایر آذربایجان غربی از ورود سالانه 30 هزار تن شیر، 13 هزار تن گوشت قرمز و سه هزار تن پشم مازاد بر نیاز عشایر استان به بازار مصرف خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه با وجود حمایت های معاونت پشتیبانی جهاد کشاورزی در خرید دام زنده به دلیل کم بودن نرخ های دولتی نسبت به بازار، محصولات عشایری به دلالان فروخته می شود.

به گفته خلیلی برنامه ریزی دقیق، نظارت مستقیم و قیمت گذاری منصفانه بر محصولات عشایری و تصویب قانون جهت تضمین اجرایی شدن از سوی مقامات استانی و نمایندگان در جهت مقابله با از دست دادن میلیونها ریال سود راه گشا خواهد بود.