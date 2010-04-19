"زمان و صیرورت در اندیشه نیچه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئله زمان و صیرورت از مسائل مهم فلسفی است که در طول تاریخ فلسفه مورد توجه فیلسوفان بوده است.

مسئله زمان یعنی گذشته، حال و آینده و ماهیت موضوع صیرورت یا "شدن" از یونان باستان تا زمان کنونی مورد توجه بوده است و دیدگاه‌های متفاوتی نیز درباره این موضوعات وجود داشته و دارد.

برخی فلاسفه دیدگاه رادیکالی درباره این موضوع داشته‌اند. از جمله این فیلسوفان نیچه است. برای بررسی این موضوعات باید فلسفه عرفی نیچه مورد توجه قرار گیرد.

نیچه نیز مانند هراکلیتوس، فیلسوف یونانی، معتقد به صیرورت و "شدن" است و این "شدن" است که برای او واقعی و حقیقت است. نیچه معتقد است که واقعیت، جریان مداوم تغییرات است.

از نظر نیچه زمان تفسیر همین صیرورت است.