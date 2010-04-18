روند وصول درآمدهای مالیاتی آذربایجان شرقی رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا منادی ظهر یکشنبه در بازدید از اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی افزود: اقدامات انجام یافته در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری این اداره کل موجب توسعه و گسترش اقتصادی استان بوده و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی، دولت را در ارائه برنامه های توسعه ای یاری می دهد.

وی گفت: برنامه های جامع مالیاتی طراحی شده در این اداره کل که برای کل کشور ارائه خدمات می کند، باعث افتخار بوده و ظرفیت های نهفته آذربایجان شرقی را آشکار می کند.

منادی اظهار داشت: استقرار دولت الکترونیک مستلزم برنامه ریزی های دراز مدت است و این نوع برنامه های جامع الگویی برای سایر ادارات می تواند باشد.

رسول رسولی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از وضعیت این اداره کل گفت: در راستای خدمت رسانی به مردم، برنامه های جامع مالیات مستغلات و ارث توسط کارشناسان اداره کل مالیاتی استان طراحی شده و در حال حاضر در سراسر کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

رسول رسولی از آغاز برنامه نویسی برای سیستم مشاغل خودرو و همچنین وصول و اجرا خبر داد و افزود: در آینده نزدیک این دو برنامه نیز جهت استفاده همکاران سراسر کشور مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.