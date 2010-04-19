"بعد از ظهر سگی سگی" منتظر پروانه نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تازگی آماده نمایش شده است و برای گرفتن پروانه نمایش به شورای نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه شده است.
دراین فیلم رضا عطاران، مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، سعید آقاخانی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریسباف ایفای نقش میکنند.
داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغالتحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرحهایی ارائه کرده، اما کسی به او بها نمیدهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند، بازی خطرناکی را آغاز میکند که منجر به گروگانگیری میشود.
عوامل تولید "بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس: رضا حاجیدرویش، صدابردار: حسین غفاری، طرح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: سعید دلیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: هومن خواجهنوری، جلوههای ویژه میدانی: علیرضا قرهخانی وعکاس: نوید سجادی حسینی.
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