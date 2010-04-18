  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

وزیر امور خارجه اندونزی:

وجود حتی یک بمب اتمی در جهان خطرناک است

وجود حتی یک بمب اتمی در جهان خطرناک است

وزیرامور خارجه اندونزی با تاکید بر اینکه می بایست زمینه جهان عاری از سلاح هسته ای فراهم شود گفت: حتی یک بمب اتمی در جهان خطرناک است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد مارتی وزیر امور خارجه اندونزی که در کنفرانس خلع سلاح تهران حضور یافته است عصر امروز یکشنبه در سخنانی در این کنفرانس تصریح کرد: جهان عاری از سلاح هسته ای با همکاری کشورهای دارنده این سلاح ها و کشورهای فاقد سلاح ها امکانپذیر است و کشورهای دارنده سلاح های هسته ای باید همه سلاح های خود را از بین ببرند.

وی ابراز امیدواری کرد که روزی جهان از همه سلاح های هسته ای آزاد باشد و گفت: وجود حتی یک بمب  اتمی در جهان خطرناک است.

مارتی تاکید کرد: جامعه جهانی باید قدم های بیشتری برای خلع سلاح هسته ای بردارد چون این سلاح ها هم اکنون وجود دارد و می بایست جان تازه ای در سازمان ملل دمیده شود.

وزیر امور خارجه اندونزی افزود: فضای همکاری چند جانبه باید برای اجرای ان پی تی ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به خطرات دستیابی تروریست ها به مواد هسته ای باید جامعه جهانی برای عدم اشاعه این سلاح ها فکری بکند و گام هایی را بردارد.

مارتی در عین حال هشدار داد: اقدامات جامعه جهانی نباید مانع استفاده صلح آمیز کشورهای عضو ان پی تی از انرژی هسته ای بشوند.

وزیر خارجه اندونزی تاکید کرد: آژانس باید حمایت کافی را از کشورهای مختلف برای استفاده از انرژی هسته ای را داشته باشد.

وی افزود: اندونزی از اجرای کامل ان پی تی حمایت می کند و ما معتقدیم برای امحای کامل سلاح های هسته ای باید جدول زمانی تعیین شود.

مارتی تاکید کرد: هیچ کشوری نباید دیگران را به سلاح هسته ای تهدید کند.

وی بر ضرورت ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی باید ان پی تی را امضا، تصویب و اجرا کند.

کد خبر 1066283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها