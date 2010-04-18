به گزارش خبرنگار مهر محمد مارتی وزیر امور خارجه اندونزی که در کنفرانس خلع سلاح تهران حضور یافته است عصر امروز یکشنبه در سخنانی در این کنفرانس تصریح کرد: جهان عاری از سلاح هسته ای با همکاری کشورهای دارنده این سلاح ها و کشورهای فاقد سلاح ها امکانپذیر است و کشورهای دارنده سلاح های هسته ای باید همه سلاح های خود را از بین ببرند.

وی ابراز امیدواری کرد که روزی جهان از همه سلاح های هسته ای آزاد باشد و گفت: وجود حتی یک بمب اتمی در جهان خطرناک است.

مارتی تاکید کرد: جامعه جهانی باید قدم های بیشتری برای خلع سلاح هسته ای بردارد چون این سلاح ها هم اکنون وجود دارد و می بایست جان تازه ای در سازمان ملل دمیده شود.

وزیر امور خارجه اندونزی افزود: فضای همکاری چند جانبه باید برای اجرای ان پی تی ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به خطرات دستیابی تروریست ها به مواد هسته ای باید جامعه جهانی برای عدم اشاعه این سلاح ها فکری بکند و گام هایی را بردارد.

مارتی در عین حال هشدار داد: اقدامات جامعه جهانی نباید مانع استفاده صلح آمیز کشورهای عضو ان پی تی از انرژی هسته ای بشوند.

وزیر خارجه اندونزی تاکید کرد: آژانس باید حمایت کافی را از کشورهای مختلف برای استفاده از انرژی هسته ای را داشته باشد.

وی افزود: اندونزی از اجرای کامل ان پی تی حمایت می کند و ما معتقدیم برای امحای کامل سلاح های هسته ای باید جدول زمانی تعیین شود.

مارتی تاکید کرد: هیچ کشوری نباید دیگران را به سلاح هسته ای تهدید کند.

وی بر ضرورت ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی باید ان پی تی را امضا، تصویب و اجرا کند.