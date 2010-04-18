برخورد قاطع و قانونی با نانوایی های متخلف در کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عبدالرضا جعفری نسب در نشست کمیسیون تعزیرات آرد و نان کرمان بر افزایش کیفیت نان در نانوایی های کرمان تاکید کرد.

وی افزود: افزایش نظارت بر عملکرد نانواییهای از طریق بازدیدها و بازرسی های متعدد ضروری است.

وی گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 44 نانوایی در کرمان متخلف تشخیص داده شده و شامل جریمه های نقدی شدند.

سرپرست فرمانداری کرمان با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد نانوایی ها توسط بازرسان تعزیرات آرد و نان گفت: در سال جاری نیز همچون سال گذشته نظارت بر نانوایی ها به صورت جدی پیگیری می شود.

وی اضافه کرد: نانوایی های متخلف با مجازات های قطع سهمیه، کسر سهمیه آرد، اخطار کتبی و در مجموع به مبلغ 71 میلیون و 668 هزار و 700 ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی گفت: افزایش کیفیت نان در کرمان یکی از اهداف اصلی مسئولان می باشد که مورد توجه ویژه قرار دارد و در همین راستا نانوایی های متخلف به شدت جریمه و نانوایی های مورد رضایت مردم نیز تشویق می شوند.



