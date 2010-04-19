وقتی هزار دلیل برای خندیدن داری/ اهدای خودروی اعطایی به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بارها در تبلیغات تلویزیونی پخش شده از سوی بانک های مختلف در خصوص جوایز رنگارنگ و هدایای نفیسی که از سوی آنان برای دارندگان حساب در بانک ها در نظر گرفته شده است، تصاویر و وعده های بسیاری داده می شود که بی درنگ با دیدن این تبلیغات بینندگان اغلب افراد آرزوی بردن این جوایزرا در دل می پرورانند.

اما هستند کسانی که شابد با دیدن این تبلیغات دلفریب و رنگارنگ آرزوی بردن این جایزه ها را برای رساندن آن به دست نیازمندی در سر دارند که یکی از این افراد در اراک چنین اقدامی را صورت داده است.

خبر کوتاه است ولی پرمعنا: " یک بانوی خیر اراکی با فروختن خودرویی که از بانک برنده شده بود خنده را به لبان افراد بی بضاعت و محروم نشاند".

این خبر کوتاه سبب شد خبرنگار مهر در اراک با همکاری مجمع بانوان خیر استان مرکزی با این بانوی خیر گفتگویی انجام دهد، گفتگویی که با جنس دیگر گفتگوها متفاوت است.

این بانوی خیر اراکی که اصرار داشت نامش فاش نشود در مورد چگونگی این اقدام خود گفت: در یکی از روزها زنگ تلفن خانه ام به صدا درآمد و از آن سوی خط خبری مبنی بر برنده شدن یک دستگاه خودرو از بانک را اعلام کردند.

وی در مورد احساس خود در این زمینه اظهار داشت: مانند هر انسان دیگری از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم و پس از بررسی و کسب صحت این خبر، آن را به همسرم نیز اعلام کردم که هر دو خوشحال از این موضوع خودروی پژو پارس را که جایزه بانک بود، تحویل گرفتیم.

این بانوی خیر خاطرنشان کرد: پس از ساعتی از تحویل خودرو و با دور شدن احساسات در این زمینه، به دلیل اعتقاداتی که خود و همسرم دارم به این نتیجه رسیدیم که ممکن است این جایزه امتحانی الهی باشد که باید از آن سربلند بیرون آئیم.

وی ادامه داد: بارها از خودم می پرسم وقتی به هزار دلیل می توانی دیگران را شاد کنی و بخندانی چرا نباید این کار را بکنی و همواره مترصد فرصتی برای شاد کردن دیگران بودم.

این خیر نیکوکار با اشاره به اینکه با تعامل صورت گرفته با همسرش نسبت به فروش خودرو اقدام کرده است، یادآور شد: من و همسرم مدتها بود که تلاش داشتیم کمکی هر چند اندک به افراد بی بضاعت کنیم اما مسائل مختلف زندگی اجازه نمی داد اما حالا فرصتی فراهم شده بود که باید از آن بهره می گرفتیم.

وی ادامه داد: با فروش این خودرو و آشنا شدن با مجمع بانوان خیر استان مرکزی تمام بهای خودرو را به افراد بی بضاعت و محروم معرفی شده تقدیم کردیم.

وی در مورد اینکه آیا در مورد اقدام خود پشیمان است یا نه گفت: معامله کردن با خدا هرگز جای پشیمانی ندارد و نباید رضایتی را که در این معامله و سود است با سود دنیوی مورد مقایسه قرار داد.