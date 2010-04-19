تدوین "پرنده باز" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم که از تولیدات حوزه هنری است، اواخر اسفند ماه به پایان رسید و هنوز صداگذار و آهنگساز آن مشخص نشده است.
در این فیلم حسین یاری، ماه چهره خلیلی، هوشنگ توکلی، مهران رجبی، علی اوسیوند و رضا فیاضی بازی می کنند.
ازدیگر عوامل تولید این فیلم می توان به فیلمبردار: ناصر کاووسی، مدیر هنری: محمود غلامی، طراح گریم: فریدون کشنفلاح، دستیار کارگردان داریوش جهانگیری دستیار کارگردان اشاره کرد.
"پرنده باز" اولین فیلم بلند سلمانیان است، وی قبلا چند فیلم کوتاه کارگردانی کرده و دستیار کارگردان مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" به کارگردانی فرجالله سلحشور بوده است. صابری تهیهکنندگی فیلمهای سینمایی"کلبه" و"چراغی در مه" را برعهده داشته است.
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