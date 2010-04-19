  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

تدوین "پرنده باز" تمام شد

کاوه ایمانی تدوین "پرونده باز" ساخته عطاءالله سلمانیان را به پایان رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم که از تولیدات حوزه هنری است، اواخر اسفند ماه به پایان رسید و هنوز صداگذار و آهنگساز آن مشخص نشده است.

 در این فیلم حسین یاری، ماه چهره خلیلی، هوشنگ توکلی، مهران رجبی، علی اوسیوند و رضا فیاضی بازی می کنند.

ازدیگر عوامل تولید این فیلم می توان به فیلمبردار: ناصر کاووسی، مدیر هنری: محمود غلامی، طراح گریم: فریدون کشن‌فلاح، دستیار کارگردان داریوش جهانگیری دستیار کارگردان اشاره کرد.

"پرنده باز" اولین فیلم بلند سلمانیان است، وی قبلا چند فیلم کوتاه کارگردانی کرده و دستیار کارگردان مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" به کارگردانی فرج‌الله سلحشور بوده‌ است. صابری تهیه‌کنندگی فیلم‌های سینمایی"کلبه" و"چراغی در مه" را برعهده داشته است.

 

کد مطلب 1066298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها