تدوین "پرنده باز" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم که از تولیدات حوزه هنری است، اواخر اسفند ماه به پایان رسید و هنوز صداگذار و آهنگساز آن مشخص نشده است.

در این فیلم حسین یاری، ماه چهره خلیلی، هوشنگ توکلی، مهران رجبی، علی اوسیوند و رضا فیاضی بازی می کنند.

ازدیگر عوامل تولید این فیلم می توان به فیلمبردار: ناصر کاووسی، مدیر هنری: محمود غلامی، طراح گریم: فریدون کشن‌فلاح، دستیار کارگردان داریوش جهانگیری دستیار کارگردان اشاره کرد.

"پرنده باز" اولین فیلم بلند سلمانیان است، وی قبلا چند فیلم کوتاه کارگردانی کرده و دستیار کارگردان مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" به کارگردانی فرج‌الله سلحشور بوده‌ است. صابری تهیه‌کنندگی فیلم‌های سینمایی"کلبه" و"چراغی در مه" را برعهده داشته است.



