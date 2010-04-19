حسین صابری تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مراحل نگارش فیلمنامه این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی جمال شورجه ادامه دارد. مراحل تحقیقات نیز همزمان انجام می شود و فکر می کنم اوایل مهر ماه به پایان برسد و کار ساخت آن را در شش ماهه دوم سال اغاز کنیم. این مجموعه 26 قسمتی برای گروه حماسه و دفاع شبکه اول سیما تولید می شود.

جمال شورجه تا کنون کارگردانی فیلم هایی چون "وعده دیدار"، "باشگاه سری"، "خلبان"، "دایره سرخ"، "عبور از خط سرخ"، "لبه تیغ"و... را برعهده داشته و قرار است امسال فیلم سینمایی "یاسهای پنهان" را کارگردانی کند.

وی همچنین تهیه کننده فیلم "نفوذی" نیز است که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته جوایز متعددی از آن خود کرد و هم اکنون در نوبت اکران قرار دارد.