دبیر شورای روابط عمومی دانشگاه های منطقه هشت کشور منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای منطقه ای روابط عمومی منطقه هشت به اتفاق آراء حسین یحیی زاده را به عنوان دبیر جدید این شورا برگزیدند.

قاسم علیزاده افروزی، رئیس دانشگاه مازندران بعد از ظهر یکشنبه در این نشست در سخنانی به جایگاه خطیر روابط عمومی در دانشگاهها اشاره و خاطر نشان کرد : در دوران حساس کنونی که کشورمان از هر لحاظ از سوی دشمنان مورد تهدید قرار دارد ،کارگزاران روابط عمومی در بصیرت بخشی به دانشگاهیان به خصوص نسل جوان نقش کلیدی بر عهده دارند.

وی با اشاره به بد اخلاقی معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی در دلسرد کردن جوانان به پیشرفتهای کشورمان از فعالان این عرصه خواست تا با انعکاس مطلوب این توانمندیها در معرفی ظرفیتهای علمی کشورمان گام بردارند.

وی تصریح کرد: کارگزاران پویای روابط عمومی باید علاوه بر رسالت اطلاع رسانی نسبت به کسب اطلاعات دقیق از جامعه و دانشگاه و دادن نظرهای مشورتی به مسئولان نقش آفرینی نمایند.

قائم مقام مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم نیز در سخنانی ، به بیان توجه ویژه دولت به جایگاه روابط عمومی ها پرداخت و افزود: نتیجه این نوع نگاه شکل گیری شوراهای منطقه ای روابط عمومی در سراسر کشور و از جمله وزارت علوم است.

وی اظهار داشت: دانشگاه های شهرستانی از توانمندی های بسیار خوبی در عرصه های مختلف علمی،آموزشی و پژوهشی برخوردارند و این ظرفیتها برای آگاهی افکار ملی و بین المللی از کانال روابط عمومی که زبان گویای دانشگاهها هستند قابل انعکاس مطلوب است.

اعضای روابط عمومی منطقه هشت کشور شامل دانشگاه های صنعتی بابل، گلستان، کشاورزی و منابع طبیعی ساری، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بین المللی امام خمینی قزوین، شاهرود، سمنان، گیلان و مازندران هستند.