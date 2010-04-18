برگزاری چهار نمایشگاه بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، رضا حسینی عصر یکشنبه در جمع سرمایه گذاران شهرستان سراب افزود: در حوزه اقتصاد با جمعی از کارشناسان و متخصصین قرار داد منعقد شده است تا در عرض چهار ماه پروژه های صنعتی استان را بررسی و نظرات خود را اعلام کنند تا در جهت رفع موانع سرمایه گذاری اقدام شود .

حسینی با تاکید بر وظیفه دولت در زمینه فراهم کردن ورود تکنولوژی و زیز ساخت ها اظهار داشت: اگر مشکلات و موانع سرمایه گذاری به ستاد سرمایه گذاری منعکس شود بر اساس ماده هفت این ستاد در جهت رفع موانع اقدام خواهد کرد و هیچ کوتاهی در این مورد قابل قبول نیست.

وی افزود: تلاش می کنیم تا صدور مجوزها از طریق پنجره واحدی صورت گیرد تا با کم شدن فاصله صدور مجوز ها و سرمایه گذاری از هدر رفتن سرمایه ها جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به فاکتور های توسعه بیان کرد: تصمیمات ملی باید طوری اتخاذ شود تا مشوقهای لازم سرمایه گذاری برای شهرهای کوچک نیز فراهم باشد و زیر ساخت های لازم متناسب با نیازهای هر منطقه به وجود آید.

مدیر کل امور مالیاتی استان با تاکید بر اینکه رفتارها و مقرارات متناسب با رکود در نظر گرفته شود ادامه داد: متاسفانه این در حالی است که به نظر می رسد این مقرارات متناسب با توسعه و بحران تدوین نشده است.

وی اظهار امیدواری کرد با چاره اندیشی نمایندگان در این مورد گامهای اساسی برای حمایت از سرمایه گذاران در شرایط های مختلف اقتصادی برداشته شود.

در ادامه جلسه، داود رفیقی دبیر ستاد سرمایه گذاری شهرستان سراب نیز با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی سراب گفت: نبود طرح آمایش سرزمین و واحد صنعتی مادر در سراب و ساکن نبودن مدیران عامل در سراب از جمله مشکلات سرمایه گذاران در سراب است.

رفیقی از تعطیل شدن چهار واحد صنعتی سراب طی ماه های اخیر خبر داد و افزود: در حال حاضر از 37 واحد صنعتی سراب 23 واحد فعال هستند و 10واحد نیز نیمه فعال بوده و واحدهای تعطیل شده نیز در حال استهلاک قرار دارند.

دبیر ستاد سرمایه گذاری سراب با اعلام اینکه22 واحد صنعتی در حال احداث است، گفت: از این واحدها نیز 10واحد به صورت نیمه کاره رها شدند.