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۲۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

جلوگیری از موازیکاری در دستگاه های حمایتی ضروری است

جلوگیری از موازیکاری در دستگاه های حمایتی ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی کرمان خواستار جلوگیری از موازیکاری و هدر رفت هزینه ها در دستگاه های حمایتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی در نخستین جلسه تعامل بین بهزیستی و سازمان ملی جوانان خواستار جلوگیری از موازیکاری در دستگاه های حمایتی شد.

وی با بیان اینکه جوانان به عنوان موتور محرکه هر جامعه در رشد، بالندگی و توسعه هم جانبه آن جامعه نقش آفرین هستند، گفت: باید به منظور ارائه عملکرد بهتر با ایجاد تعامل و تفاهم از موازی کاری جلوگیری شود تا از صرف هزینه های غیر ضروری و اضافه خوداری شود.
 
وی از سازمان ملی جوان خواست تا با برگزاری جلسات متعدد در سال همت مضاعف و کار مضاعف برنامه ریزی برای ارتباط بیشتر با جوانان خصوصا جوانان جامعه هدف بهزیستی صورت گیرد.
 
رئیس سازمان ملی جوانان استان نیز در این دیدار با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط بهزیسیتی در حوزه جوانان، بویژه جوانان تحت حمایت این سازمان و مثبت خواندن فعالیت های پیشگیرانه بهزیستی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی بویژه آسیبهای احتمالی پیرامون جوانان گفت: سازمان ملی جوانان استان آمادگی لازم را برای تعامل با بهزیستی در این زمینه ها دارد.
 
محسن روحی گفت: برنامه ریزی در راستای کاهش زمینه های بروز آسیبهای اجتماعی و رفع مشکلات موجود در این راستا ضروری است.
 
کد مطلب 1066335

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