ان پی تی توفیق نداشته است/ کنفرانس تهران درمقابل هیچ کنفرانسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر مهر، منوچهرمتکی امروز یکشنبه در پایان کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی که در تهران برگزار شد ، گفت : در زمانی که تنها دو سال از پایان جنگ رژیم صدام علیه ایران گذشته بود و جهانیان شاهد مجروحان فراوان شیمیایی ناشی از حملات این کشور به نظامیان و همچنین مردم خود عراق بودند تلاش برای تشکیل کنوانسیون محو کامل سلاح های شیمیایی را دنبال کردند.

وی شرایط آن روز جهان را متاثر از قربانیان سلاح های شیمیایی دانست و افزود: در آن روز اراده لازم برای این مهم وجود داشت لذا از سال 1990 تا 1993 عده ای در ژنو تلاش بی وقفه ای برای اجماع بین المللی جهت تدوین کنوانسیون امحا سلاح های شیمیایی داشتند.

وزیر امورخارجه افزود: شاید عده فکر می کردند که در ابتدا این یک رویا است، زیرا این نوع از سلاح ها در دکترین نظامی برخی از کشورها قرار گرفته بود، ولی این تلاش ها در سه سال منجر به کنوانسیون شد و هدف گذاری کردند که تا 20 سال دیگر یعنی 2012 کشورها همه سلاح های شیمیایی خود را از بین ببرند.

وی در ادامه گفت: جامعه بین المللی بیش از 18 سال تا به امروز به انتظار نشسته و در سال 2012 شاهد تحقق این آرمان است.

متکی گفت: اگر روزی جامعه بین الملل گرد هم آمده و برای محو سلاح های شیمیایی تصمیمی جدی اتخاذ کردند آیا نمی شود برای سلاح های هسته ای که کشتار وسیع تر را در پی دارد به چنین عزم جهانی برسد.

وزیر امورخارجه افزود: ما معتقدیم که چنین خواستی در تمامی این کشورها و ملت ها وجود دارد و اگر چنین است من کنفرانس تهران را عاملی برای فرهنگ سازی در این مسیر ارزیابی می کنم.

وی با اشاره به سه محور معاهده ان پی تی یعنی عدم اشاعه تسلیحات هسته ای، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و خلع سلاح هسته ای گفت: باید این معاهده با نگاه جدید مورد بررسی قرار گیرد.

متکی تاکید کرد : ما در چهلمین سال تصویب ان پی تی باید بگوییم که بخش مربوط به عدم اشاعه مورد توجه برخی کشورها قرار نگرفته و علاوه بر 5 عضو دائم شورای امنیت کلاهک هسته ای در مناطق دیگری از جمله فلسطین اشغالی مستقر شده است و در حقیقت این اقدام توسط اعضا دائم شورای امنیت صورت گرفته است یعنی اولین متعهدین به عدم اشاعه اقدام به اشاعه تسلیحات هسته ای کردند.

وزیر امورخارجه با اعلام اینکه اگر تعداد دیگری را بخواهند در آینده تسلیح کنند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: امروز همه می دانند که چه کسی صهیونیست ها را در خاورمیانه به کلاهک هسته ای مجهز کرده است.

وی افزود: دارندگان متعهد بودند که کشورهای غیربرخوردار را کمک کنند ولی باید پرسید کدام کشور موفق شده نیروگاه هسته ای ایجاد کند. حتی اگر خودش نیز در این مسیر گام برداشته باشد با مانع تراشی مواجه بوده که به واقع مصداق بارزی از رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز به نمایش گذاشته شده است. بنابراین در مورد محور دوم نیز ان پی تی موفق نبوده است.

متکی اظهار داشت: البته کشورهای دائم شورای امنیت 20 تا 25 درصد از برق تولیدی خود را از همین طریق تامین می کنند.

وزیر امورخارجه با اشاره به بخش اول شعار کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه مبنی بر انرژی صلح آمیز هسته ای برای همه گفت: اما در کنار این مهم، ماده شش معاهده ان پی نیز است که مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است.

وی گفت: اعضای ان پی تی از 40 سال پیش به امید خلع سلاح و جهان عاری از سلاح هسته ای به این معاهده پیوسته اند ولیکن کماکان این امید محقق نشده است و تنها به صورت پراکنده بر مناطق عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه ، شبه جزیره کره و آمریکای لاتین اشاره ای شده است.

متکی افزود: ما سخنان اوباما در چک را مورد تشویق قرار می دهیم تا پس نگیرد زیرا ایشان در آن سخنان بر خلع سلاح غیر تبعیض آمیز تاکید داشته است.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه 40 سال است نسبت به خلع سلاح اتمی هیچ کاری نشده است، گفت: ما قصد نداریم در این زمینه برخوردی سیاسی بکنیم و این کنفرانس را در تقابل با کسی یا جایی تعریف نمی کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: با این تعریف کنفرانس تهران قطعا مورد تایید همه ملت ها بوده و دولت ها نیز بر اساس تعهدات بین المللی خود نباید با آن مشکل داشته باشند.

وزیر امورخارجه با طرح این سئوال که حال باید شعارهای این کنفرانس را چگونه عملیاتی کنیم، گفت: ما باید در این زمینه مشورت ها و رایزنی های خود را ادامه داده و شاید برای رسیدن به هدف مورد نظر نیازمند زمان باشیم ولیکن باید بدانیم که این هدف ما دست یافتنی است.

وی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه این کنفرانس در برابر هیچ کنفرانس و حرکتی نیست، جز در برابر هدف خود، گفت: تهران میزبان جمع بسیار و موثری از کشورها و صاحب نظران بوده و امید است که در اجلاس آینده از صاحب نظران دینی برای تشریح بیشتر کلام رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن سلاح های هسته ای شاهد حضوری جدی تر باشیم زیرا فتوای دینی حرام بالاترین درجه ممنوعیت یک امر است.

متکی در پایان افزود: از همین روست که ما تاکید داریم که سلاح هسته ای برای هیچ کس و اعتقاد داریم که در یک تعامل سازنده می توان در مسیر حل مشکلات و عدالت خواهانه به اهداف خود برسیم و البته در این راه نیاز به استفاده از زور نداریم چه رسد به استفاده از سلاح های هسته ای.