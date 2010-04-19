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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۴۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ‌ورزشی: برگزاری هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری رقابت‌های جام‌جهانی تیراندازی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی ام فروردین‌ماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با نوزدهم آوریل سال 2010 میلادی.

- هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* سایپا کرج - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- رقابت‌های جام جهانی تیراندازی امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر پکن چین پیگیری می شود.

- تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در سومین دیدار تدارکاتی اش در اردوی تهران، امروز برابر تیم امید سالار زاگرس به میدان می‌رود.

کد مطلب 1066363

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