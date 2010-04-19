تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی ام فروردین‌ماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با نوزدهم آوریل سال 2010 میلادی.

- هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* سایپا کرج - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- رقابت‌های جام جهانی تیراندازی امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر پکن چین پیگیری می شود.