تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی ام فروردینماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با نوزدهم آوریل سال 2010 میلادی.
- هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* سایپا کرج - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 17:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
- رقابتهای جام جهانی تیراندازی امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر پکن چین پیگیری می شود.
- تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در سومین دیدار تدارکاتی اش در اردوی تهران، امروز برابر تیم امید سالار زاگرس به میدان میرود.
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