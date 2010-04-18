600 راس دام بر اثر تب برفکی در استان مرکزی معدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید حسینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در سه ماه پایانی سال گذشته مواردی از بروز بیماری تب برفکی در میان برخی از دامداری ها و مراکز عرضه دام گزارش شد که با نمونه گیری های صورت گرفته و ارسال نمونه ها به ازمایشگاه های تخصصی در انگلستان موضوع شیوع این بیماری در استان مرکزی به تائید رسیده است.

وی اضافه کرد: از زمان ورود این بیماری به استان مرکزی، تاکنون 60 کانون اصلی بیماری شناسایی شده است و با توجه به اینکه این بیماری از نوع تغییر شکل یافته است و قابلیت انتقال با باد تا شعاع 60 کیلومتر را دارد مردم باید تا اطلاع ثانوی از هرگونه خرید و فروش دام خودداری کنند تا از پراکندگی بیشتر بیماری در استان جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به اینکه با توافقات صورت گرفته با نیروی انتظامی هرگونه تردد و جابجایی دام بدون نظارت ممنوع است تاکید کرد: در این راستا نیروی انتظامی به شدت با کنترل جابجایی دام از هرگونه تردد دام در جاده های استان جلوگیری خواهد کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با تاکید بر اینکه این بیماری برای انسان خطر جانی ندارد، گفت: نیروها و امکانات سازمان دامپزشکی در استان مرکزی با مشارکت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای دیگر به صورت مستمر با بررسی وضعیت دامداریهای استان هرگونه تغییر و تحول را در این عرصه رصد و پیگیری می کند.

وی بیان داشت: به منظور مقابله بیشتر با این بیماری، پوشش های ایمنی که برای این بیماری در کشور تولید شده است به میزان دو تن خریداری و در قالب بسته های یک کیلوگرمی به دامداران ارائه شده است و دامدارانی که قادر به سمپاشی دامداری خود نیستند توسط کارشناسان دامپزشکی و اکیپ های بهداشتی کار سمپاشی دامداری نای خود را به انجام می رسانند.