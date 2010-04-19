افشاگری علیه بازیکنان استقلال و خداداد عزیزی/ درفوتبال کثیف سقوط کردیم

شهرام شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: هدف و برنامه ریزی پیروزی برابر ملوان بود اما متاسفانه گل بدی دریافت کردیم و با شکست در آن دیدار که 3 امتیازش برایمان ارزش بالایی داشت، به احتمال 80 درصد به دسته پائین تر سقوط خواهیم کرد.

شکست و سقوط برای بازیکنان ما مهم نیست

وی با بیان اینکه ناراحت نشدن بازیکنان تیمش پس از شکست در آن بازی باعث تاسف بیشترش شد، تاکید کرد: ندیدم یکی از بازیکنان ما پس از آن مسابقه ناراحت باشد، گریه کند یا تعصبی به باشگاهی که آنها را از سطوح پائین به بالا معرفی کند، از خود نشان دهد. تنها من، خواهرزاده ام و دور و اطرافیان تیم از این شکست ناراحت بودیم. این یک موضوع بسیار زشت بود، بیچاره ما و تماشاگران مان که در سرما و گرما تیم را حمایت کرده اند، باید با این بازیکنان زجر بکشیم.

استقلال اهواز سه بازی دیگر تا پایان لیگ پیش رو دارد، آیا می توان به حفظ تیم در لیگ برتر امیدوار بود؟، مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در پاسخ به این سوال اظهار داشت: با روندی که من از بازیکنان می بینم، مطمئنم آنها از خدایشان است تیم سقوط کرده تا سهمیه دسته اولی محسوب شوند و دوست ندارند تیم نتیجه بگیرد. مگر می شود یک تیم 12 هفته نتیجه نگیرد. واقعا با هرکسی که صحبت می کنم می گوید با عقل جور در نمی آید. تیم ما درحالی 5 تیم مطرح تهرانی را پشت سر هم در دور رفت شکست داد ناگهان به بحران رفت، در حالیکه این تیم و بازیکنانش همان تیم و نفرات هستند.

با این بازیکنان در لیگ نمی مانیم

" البته یک عده ای زحمت کشیدند اما یک عده زیادی نمی خواستند تیم نتیجه بگیرد." وی با اشاره به این مساله افزود: با این بازیکنان مطمئن باشید در این بازی‌ها هم نتیجه نمی گیریم. بازیکنان حریف از هر ترفندی برای امتیاز گرفتن استفاده می کنند. مربی با سابقه ایران به بازیکنان می گوید برای اتلاف وقت خود را به زمین بزنند تا تیمش نتیجه بگیرد اما بازیکنان ما در تمرینات برای گذشت زمان و تمام شدن مسابقات حاضر می شوند زیرا تعصبی به تیم ندارند.

"بسیار ناراحت شدم و غبطه خوردم پس از آن همه زجر کشیدن و کار کردن در لیگ برتر، استقلال اهواز پس از 8 سال به خاطر کم کاری بازیکنان باید به دسته اول سقوط کرد". شفیع زاده ضمن اشاره به این مساله مهم افزود: ما در انتخاب بازیکنان بسیار اشتباه کردیم و ربطی هم به بومی و غیر بومی بودن آنها نداشت. متاسفانه جو بدی حاکم شده بود، 2، 3 باند در تیم وجود داشت و مسائل حاشیه ای مختلف، همه اینها دست به دست هم داد.

فوتبال بسیار کثیف است

وی اضافه کرد: وقتی بازیکن در بازی با پیکان سرش را از جلوی توپ کنار می کشد تا دروازه ما باز شود، چه معنایی دارد، یا در بازی با فولاد ببینید چگونه گل خوردیم، هر کسی باشد شک می کند. همچنین پیش از یکی از بازی‌های مهم ما می آیند پیشنهاد 800 میلیون تومانی به یکی از نفرات خوب ما می دهند تا فصل آینده به تیم آنها بود و این بازیکن هم در 6 قدمی توپ را به اوت می زند. این دیگر فوتبال نیست. وقتی هم می گوییم فوتبال کثیف است، صدایشان در می آید و می گویند هیچ مشکلی در فوتبال وجود ندارد.

مشکلاتمان با انتخاب کادرفنی و بازیکنان نامناسب شروع شد

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز با بیان اینکه همه مشکلات از ابتدای فصل و با انتخاب کادر فنی و بازیکنان نامناسب آغاز شد، افزود: در آن مقطع به عزیزی سرمربی تیم را پیشنهاد دادیم بازیکنان مطرحی را جذب کند اما وی از جذب آنها امتناع و نفرات دیگری را برای تیم انتخاب کرد. وقتی هم متوجه شد با این بازیکنان نمی تواند نتیجه بگیرد، سریع استعفا داد و رفت. این نفرات بعد از خداداد، هر کسی را به عنوان سرمربی انتخاب کردیم، در کارش گذاشتند و در نهایت زمینه‌های ناکامی تیم در فصل جاری آغاز شد.

خداداد گفت با آتسو و رزاقی آسیایی می شویم

وی در مورد نقش خداداد عزیزی در ناکامی این تیم در فصل جاری تاکید کرد: روزی که عزیزی تیم را می بست ما هر بازیکنی را به وی پیشنهاد دادیم گفت نه. هدفگذاری ما کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بود و ایشان گفت اگر آتسو و رزاقی را جذب کنید، صددرصد تیم را آسیایی می کنم. ما این دو بازیکن را گرفتیم اما امروز می بینید تیم ما کجاست.

شفیع زاده مبلغ دریافتی خداداد در فصل پیش را در ابتدا 75 میلیون تومان و پس از نگه داشتن تیم مجددا 75 میلیون تومان عنوان کرد و با بیان اینکه وی امسال هم در ابتدای فصل 120 میلیون تومان گرفت اما بعد از آن استعفا داد و رفت، تاکید کرد: در مرحله دوم بازگشت به تیم، از طرف خداداد با هاشمی نسب قرارداد بستیم و وی 60 میلیون تومان پول گرفت که رسیدهای مالی آن هم موجود است اما عزیزی تیم را ترک کرد و نه تنها پول را هم پس نمی دهد، بلکه به تلفن‌های باشگاه هم پاسخ نمی دهد.

به خاطر سخراوی بحث تماس با بازیکنمان را پیگیری نکردیم

وی با بیان اینکه جو در تیم استقلال اهواز به نحوی شده بود که هیچکس نمی توانست در این تیم کار کند و همه مربیان با نظر خود از تیم جدا شدند، تاکید کرد: متاسفانه در کنار این اتفاقات، باشگاه رقیب استقلال اهواز ضمن بیان بحث دروغین دوپینگ بازیکنان ما، پیش از دربی اهواز هم با اسماعیل شریفات تماس گرفتند تا وی در آن دیدار کم کاری کند. البته آقای صخراوی مدیرکل پیشین تربیت بدنی خوزستان از ما خواست این بحث را پیگیری نکنیم و ما هم قید آن را زدیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز با تاکید بر اینکه فوتبال ما خیلی کثیف است، اضافه کرد: مربی اخلاق مدار این تیم می گوید می‌خواهیم نماینده شایسته ای برای استان خوزستان در لیگ باشیم اما موفقیت با استفاده از این روش‌های غیر فنی، اخلاقی و فوتبال و با تخریب تیم حریف، چه ارزش و فایده ای دارد؛ نام این را دیگر فوتبال نمی گذارند. وقتی شب قبل از بازی به بازیکن ما زنگ بزنند و با وی صحبت کنند چه را نشان می دهند، این تیم می خواهد اینگونه در لیگ بماند و مربی آنها به ما اتهام دوپینگ زد و پس از آن هر جای ایران رفتیم، شعار دادند "آمدند دوپینگی‌ها" و استقلال دوپینگی" و هزار و یک شعار دیگر علیه ما دادند چرا یک آدم سنگی در چاه انداخت که 100 عاقل هم نتوانستند آن را درآورند.

وای به حال باشگاه‌هایی که بازیکنان ما را جذب کنند

وی با بیان اینکه از نظر امکاناتی همه چیز برای بازیکنان فراهم بود اما متاسفانه بازیکنان سال به سال بدتر می شوند، افزود: الان هم که قانون تنها جذب 6 بازیکن لیگ برتری وجود دارد، یک عده از بازیکنان دوست داشتند تیم سقوط کند تا به عنوان سهمیه دسته اولی محسوب شوند. قبل از بازی با مقاومت در شیراز 7 نفر بلند شدند و گفتند تا پول نگیریم بازی نمی کنیم، به مهدی و خداداد گفتم به جای این بازیکنان، به نفرات جوان و با انگیزه بازی دهید اما روز بازی دیدم همان 7 نفر بازی می کنند. معلوم است این مساله هماهنگ شده و مسائل پشت پرده وجود دارد. عزیزی قبل و هاشمی بعد رفت و همه را گذاشتند به حساب مشکل مالی تیم.

شفیع زاده در مورد تاثیر مشکلات مالی در ناکامی استقلال اهواز در این فصل تصریح کرد: گفتند پول می خواهیم و ما با بدبختی شب عید بخشی از بدهی آنها را دادیم اما اصلا بعضی از اینها مریض هستند. وای به حال آن باشگاه‌هایی که این بازیکنان را بگیرند، وای به حالشان.

مشکلات مالی بهانه بود

وی اضافه کرد: مشکل مالی در تمام تیم‌ها وجود دارد و کمتر تیمی است که بدهی بازیکنان را کامل داده باشد. اینها بهانه بود زیرا خیلی از بازیکنان ما بالای 60، 70 درصد گرفته و تنها یک عده 40 درصد گرفته اند. در این شرایط بازیکنان بومی ما بدتر از غیر بومی‌ها بودند. آنها پس از سقوط تیم می روند با باشگاه دیگر قرارداد می بندند و پول بهتری می گیرند و برایشان اصلا ناراحتی هواداران و سقوط تیم مهم نیست زیرا تعصبی به باشگاه ندارند و به خاطر پول همه کار می کنند.

سهمیه یک تیم لیگ برتری را می خریم

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در مورد اینکه درصورت سقوط تیم به دسته اول چه برنامه ای برای تداوم فعالیتش در فوتبال خواهد داشت، تاکید کرد: ما دو بحث را پیگیری می کنیم، ابتدا خریدن سهمیه یک تیم لیگ برتری است که رایزنی‌های خود را هم در این مورد انجام داده ایم. البته زمانیکه فولاد سقوط کرد همه خصوصا نمایندگان استان بسیج شدند و خیلی وقت گذاشتند تا سهمیه اهواز کم نشود. البته هرچند در این مدت وعده و وعیدهای مسئولان استان عملی نشد اما امیدوارم در خرید سهمیه به ما کمک کنند.

وی افزود: دوم اینکه با برنامه ریزی مناسب و با قدرت تمام در رقابت‌های دسته اول شرکت کنیم و تیم را همان سال اول به لیگ برگردانیم که اگر این اتفاق نیفتد کار سخت می شود.

خودم هم در این ناکامی نقش داشتم

شفیع زاده با بیان اینکه استقلال اهواز بازیکنان جوان خوبی در اختیار دارد اما عده ای دیگر از نفرات تیم، این بازیکنان را هم خراب می‌کنند، در پاسخ به این سوال که نمی خواهید نام این بازیکنان را بیان کنید؟ افزود: شما بینید کدام بازیکن به درد تیم ما خورد و همه آنها به نحوی در افتادن تیم نقش داشتند. البته خودم هم در این ناکامی نقش داشتم زیرا اگر از همان نیم فصل اول به جای احترام گذاشتن به بازیکنان، با آنها برخورد کرده و یا یکی از دو نفر از افراد اصلی را اخراج می کردم، کار تیم به اینجا نمی کشید.

برای بازیکنان پولکی متاسفم

وی ادامه داد: باید برخورد می کردم اما این کار را انجام ندادیم اینها هم فکر کردند تبدیل به ستاره شده اند و شروع به بازی درآوردن کردند. بازیکنی مصدوم نیست و پزشک می گوید می تواند بازی کند اما خودش را به مصدومیت می زند، آن زمان گفتم اشکال ندارد. ما تصمیم داشتیم امسال به آنها احترام بگذاریم و پایان این سال هم اینگونه شد. واقعا باید تاسف خورد به حال بازیکنان پولکی که به خاطر اینکه سهمیه لیگ یک محسوب شده و قرارداد بهتری ببندند، حاضر هستند تیم خود را به دسته اول بفرستند.

بازیکنان بلایی سر باقری نیا آوردند که خواهش کرد برود

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در مورد جدایی باقری نیا از این تیم خاطرنشان کرد: 2، 3 بازیکن تیم بلایی سر باقری نیا آوردند که از من خواهش کرد بگذاریم استعفا بدهد و برود و درنهایت هم این اتفاق رخ داد زیرا مدیر برنامه چند بازیکن به آنها گفته بودند، بازی نکنند و این اتفاق هم رخ داد. کاملا مشخص بود این نفرات برای باقری نیا بازی نمی کنند. 2، 3 بازیکن با تجریه تیم هم که بازی نمی کردند، از طریق دیگر اذیتش می کردند.

وی با بیان اینکه از کنار خیلی از مسائل به خاطر نتیجه گرفتن تیم گذشته است اما خیلی از آنها از خدا می خواستند تیم سقوط کند، افزود: قطعا این بازیکنان در باشگاه‌های دیگر این احترامی که در باشگاه استقلال اهواز به آنها گذاشته شد، را نخواهند دید و اگر کوچکترین حاشیه سازی کنند، سرمربی یا مربی تیم گوش آنها را گرفته و اخراجشان می کند. ما به آنها به خاطر اینکه بازیکنانی بودند که از تیم‌های پایه به تیم اصلی رسیدند احترام می گذاشتیم اما آنها عملکرد وارونه ای داشتند.

بی تعصب‌ها منتظر مصاحبه‌های بعدی ام باشند

شفیع زاده در مورد دلیل انتخاب فیروزی به عنوان مربی جدید باشگاه اظهار داشت: دیگر کسی نبود، البته فیروزی یکی از مربیان با تجربه استان بود و ما باید از استان خودمان یک مربی را انتخاب می کردیم زیرا در بدترین شرایط ما را قرار دادند. ما در این مدت برخلاف انتقاداتی که شد کادر فنی خود را عوض نکردیم بلکه هر مربی که آمد و دید بازیکنان دل به تمرین نمی دهند، خودش پشیمان می شد و می رفت.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز در پایان با تاکید بر اینکه قطعا در روزها و بعد از بازی‌های آینده اسم بازیکنان بی تعصب را هم می آورند گفت: قطعا اگر این بازیکنان بخواهند جواب بدهند، باید منتظر مصاحبه‌های بعدی ام باشند زیرا بیشتر شفاف سازی می کنم و می گویم چگونه وارد تیم شدند و چقدر پول گرفتند.

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گفتگو از: امیر محب ملکی