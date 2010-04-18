فضای ورزشی مدارس مازندران کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر یکشنبه در گردهمایی مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق مازندران افزود: در ساخت مدارس جدید باید به سمت ایجاد مدارس مجتمع باشد.

وی با بیان اینکه از ساخت مدرسه در فضاهای کم باید خودداری کرد، گفت: مدارس چون فقط کلاس درس هستند به همین جهت دانش آموز مترصد رها شدن از آن فضاست.

فیاضی با اشاره به اینکه ساختمان مدارس باید دارای فضاهای آموزشی، پژوهشی و تفریحی برای دانش آموزان باشد، تصریح کرد: این مسئله در مدارس مجتمع گونه محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ساخت فضاهای جدید باید دقت شود، اذعان کرد: هویت مدرسه به فضای باز آن است و بچه ها به شدت نیازمند به تحرک هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: تلاش بر این است تا کلاس های درس متحول شوند و هرگونه خدمتی که می دهیم باید کلاس را متحول کرده و به معلم انگیزه دهد.

وی با بیان اینکه جشنوراه خیران مدرسه ساز را در پیش داریم گفت: تقاضای من بر توجه بیشتر به خیران است زیرا خیران مازندران از آن دسته خیرانی هستند که در مقام اولی تحقق تعهد در کشور مشهور هستند.

فیاضی با بیان اینکه فضای ورزشی مدارس باید گسترش یابند، تصریح کرد: 11 هزار نفر از 20 هزار نفر استخدام معلم ورزش مربوط به معلم های ورزشی دوره ابتدایی است.

وی با اشاره به اینکه در یک پروسه باید ورزش شنا و ژیمناستیک در آموزش و پرورش اجباری شوند، افزود: بسته پیشنهادی آموزش و پرورش برای سفر سوم دولت در خصوص توسعه فضاهای ورزشی است.

فیاضی با بیان اینکه مرخصی پیش از موعد مگر در مواردی خاص، به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد، گفت: نیروی انسانی کم داریم و استخدامها در خور نیاز ما نیستند.

وی خاطرنشان کرد: استخدامی های آموزش و پرورش از دو طریق آزمون و مراکز تربیت معلم خواهد بود که اطلاعیه آن تا پایان هفته منتشر و اعلام خواهد شد که در دو مرحله برگزار می شود.

وی از واگذاری مقطع پیش دبستانی از سال آینده به بخش خصوصی خبر داد و افزود: آغاز ثبت نام دانش آموزان از ابتدای تیرماه سال جاری و با ارئه کد ملی خواهد بود.

فیاضی با بیان اینکه ادارات باید به واسطه عملکردشان مورد ارزیابی دقیق واقع شوند، تصریح کرد: باید نقش گروه های آموزشی را پررنگ تر کنیم و از حالت ضعیفی که دارند خارج شوند.