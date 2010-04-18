فرماندار نور از کندی اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، عبدالله ملکی عصر یکشنبه در جلسه وضعیت پروژه مسکن مهر شهرستان با اعلام اینکه مسکن مهر یکی از پروژه های مهم و تاثیرگذار جامعه است، گفت: دولت تسهیلات ویژه ای برای ساخت مسکن مهر قائل شده و کم کاری در این خصوص برای مردم قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه متولی ساخت مسکن مهر در روستای کاسگر محله نور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: پس از حدود 8 ماه از شناسایی زمین در این منطقه هنوز عملیات اجرایی آن شروع نشده است.

ملکی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران مهلت 15 روزه داد تا عملیات اجرایی ساخت ساختمان 268 واحدی مسکن مهر را در روستای کاسگرمحله نور شروع کند در غیراین صورت این مسئولیت از بنیاد مسکن خلع و زمین برای ساخت به شرکت های تعاونی مسکن مهر واگذار خواهدشد.

برای پروژه مسکن مهرشهرستان نور 538 واحد ساختمان در نظر گرفته شد که 270 واحد آن در روستای گندیاب و 268 واحد آن در روستای کاسگر محله است.