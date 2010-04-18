حمله به ایران بازی با آتش است/ توصیه های متکی به 1+5

به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهر متکی روز یکشنبه در پایان کنفرانس بین المللی خلع سلاح در نشستی خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار بی بی سی مبنی بر احتمال حمله به تاسیسات هسته ای ایران و نیز یکی از بندهای جمع بندی کنفرانس خلع سلاح پیرامون اینکه حمله به تاسیسات صلح آمیز کشورها مصداق تخلف آشکار از معاهدات بین المللی است تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تعامل سازنده با گفتمان همکاری در چارچوب عدالت خواهانه است.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: دیگر طرفها را نیز ترغیب می کنیم که از همین روش استفاده کنند و البته بیان مغایر بودن حمله به تاسیسات صلح آمیز کشورها با مقررات بین المللی تاکید به امری بدیهی است.

متکی تاکید کرد که فکر نمی کنم کسانی به این تصمیم بازی با آتش در حمله به جمهوری اسلامی ایران نزدیک شوند چون خوب می دانند تبعات چنین اقدامی چیست؟ و چه خواهد شد.

وزیر امورخارجه یادآور شد: البته این احتمال را هم نمی دهیم چون چنین ظرفیتی را نمی بینیم و آنها که سیاست جنگ طلبانه را دنبال می کردند خیلی زود فهمیدند قادر نیستند جبهه ای از مرز چین تا مرز فلسطین را فرماندهی کنند و بر همین اساس سیاست های غلطی را در پیش گرفتند و با تبعاتش روبرو شدند و آنها آمدند منطقه را به اسارت بگیرند اما خودشان اسیر شدند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در افغانستان گفتند هر کس اسلحه پیدا کند و تحویل بدهد 300 دلار به او جایزه می دهیم در حالی که قیمت سلاح در افغانستان 150 دلار است و برخی از یک سو اسلحه خریداری می کردند و از سوی دیگر آن را به شما می فروختند. معلوم است که شما منطقه را نمی شناسید.

متکی یادآور شد: هیچ چشم اندازی برای حل مشکل افغانستان مشاهده نمی شود و من از رسانه های آمریکایی و نخبگان این کشور دعوت می کنم که شرایط را برای دولتمردان آمریکا تحلیل واقعی کنند.

وزیر امورخارجه افزود: کسانی که گام غلط برمی دارند بازخوردش را نیز می بینند و بعد به دنبال مقصر می گردند.

وی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با تبادل سوخت رآکتور تهران تصریح کرد: در یک کار بین المللی نمی توان به طرف مقابل گفت هر چه ما می گوییم شما عمل کنید و در بحث تبادل سوخت آنها عددی را می گفتند و ما پاسخ می دادیم شما نباید برای ما عدد تعیین کنید چون ما خریدار هستیم. و البته بین عدد آنها و عدد ما خیلی فاصله نیست. آنها می گفتند 116 کیلو سوخت 20 درصد به شما می دهیم در حالی که ما می گفتیم 100 کیلومی خواهیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: غنی سازی اورانیوم موضوعی است که اصل آن مورد توافق است و به نفع ما نیست که زمان را از دست بدهیم چون راکتور تهران به سوخت نیاز دارد و ایران به سودش نیست در تامین این سوخت وقت کشی شود زیرا 850 هزار نفر از داروهای مرتبط با این مرکز استفاده می کنند.

متکی در عین حال یادآور شد: در تامین سوخت راکتور تهران غربی ها القای بی اعتمادی و بدبینی کردند در حالی که هنوز فرمول مبادله ای می تواند به صورت چند جانبه ای اعتماد ساز باشد و به همین دلیل است که ما می گوییم این موضوع هنوز روی میز است و اگر اراده لازم برای اصل تبادل بوجود بیاید جزئیاتش قابل تفاهم است.

وزیر امورخارجه گفت: ما پیشنهاد مبادله سوخت را کماکان عملیاتی می دانیم و بعد از اعلام آمادگی سیاسی از طرف مقابل در دو هفته این موضوع می تواند مورد توافق قرار گیرد و تدوین و مکتوب و عملیانی شود.

یکی از خبرنگاران ازمتکی پرسید راهکار عملی برای تحت نظر قرار گرفتن رژیم صهیونیست چیست؟ که وی در پاسخ به این سئوال تصریح کرد: ماهیت رژیم صهیونیستی و عملکرد آن در همه زمینه ها نشان داده که به راحتی به هیچ یک از ضوابط بین المللی تمکین نمی کند بنابراین جامعه بین الملل باید اراده اش را بر متوقف کردن اقدامات خلاف این رژیم تحمیل کند.

متکی اقدامات این رژیم مبنی بر اشاعه سلاح های هسته ای را یکی از مصادیق نقض معاهده ان پی تی از سوی رژیم صهیونیستی و یک عضو دایمی که برای ایجاد تاسیسات دیمونا در فلسطین اشغالی کمک کرد دانست و گفت: نظام بین الملل باید خواست خود را به این رژیم تحمیل کند و اگر این رژیم عمل نمی کند تصمیم مقتضی گرفته شود.

خبرنگار یک رسانه آذربایجان در رابطه با میانجیگری جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره باغ سئوال کرد که وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در سفرم به ایروان با رئیس جمهور ارمنستان و در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان در مونیخ این موضوع را مطرح کردم که در صورت آمادگی طرفین می توانیم نشستی سه جانبه در سطح وزرای خارجه در تهران برگزار کنیم. مقامات آذربایجان به این موضوع پاسخ مثبت دادند و ما منتظر پاسخ ارمنستان هستیم.

وی در رابطه با روابط جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان مناسبات دو کشور را صمیمی ، برادرانه ، بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل دانست و گفت: با هدایت های روسای جمهور دو کشور روابط ایران و آذربایجان در مسیر خوبی قرار دارد.

متکی در رابطه با احتمال همگرایی جنبش عدم تعهد در کنفرانس بازنگری در ان پی تی در نیویورک نیز بیان داشت: مشورتهایی در سطح اعضای گروه نم داشته ایم و یکپارچگی در مواضع و ایستادگی در تقویت ان پی تی و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای خلع سلاح و عدم اشاعه در این مواضع مشاهده می کنیم.

وی ادامه داد : ما همچنان امیدواریم که کشورهای در حال توسعه که عضو جنبش عدم تعهد نیستند نیز فعال شوند تا بتوانیم تعاملی یکپارچه در نیویورک نسبت به ان پی تی داشته باشیم و در دیدار برخی اعضای دائم شورای امنیت پیشنهاد کرده ام که ما آمادگی لازم را برای تعامل سازنده و همفکری و رایزنی در مورد بازنگری در ان پی تی را داریم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

خبرنگار یکی از رسانه های استرالیا نظر وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با احتمال تحریم ایران به دلیل آنچه که عدم همکاری با آژانس عنوان شد پرسید که متکی در این باره خاطرنشان کرد: قطورترین پرونده ایران در بین کشور با آژانس داریم و طی سالهای غرب در قالب توافقات به عمل آمده و هم در اجرای مامور تعهدات با آژانس بیشترین همکاری را داشته ایم.

وی اضافه کرد: 4 هزار و 500 نفر روز، بازرسی و هزاران صفحه گزارش به همراه 20 گزارش رسمی آژانس در رابطه با برنامه هسته ای ایران وجود دارد که در تمام اینها هیچ موردی مبنی بر غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مطرح نشده است.

متکی در عین حال گفت: کسی که خواب است را می توان بیدار کرد اما کسی را که خود را به خواب زده باشد را نمی توان بیدار کرد و ما مطمئنیم فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است. مثلی هست که می گوید آفتاب آمد دلیل آفتاب. همین کنفرانس می تواند سندی باشد چون خیلی از مهمانان تاکید کردند برگزاری این کنفرانس نشان می دهد که ایران از صلح آمیز بودن برنامه هسته اش مطمئن است و علاوه بر این می گوید همه سلاح های هسته ای باید از بین برود.

وزیر امورخارجه تاکید کرد: ما به سلاح هسته ای نه اعتقاد داریم و نه این سلاح ها کاربردی دارد و معتقدیم دوران این سلاح ها بسر آمده است.

وی گفت: بگذارید مدیر کل جدید آژانس با تجربه بیشتر و شناخت جامع تر در اظهارنظرهای بعدی با صراحت اعتراف به همکاری های ایران داشته باشد.

متکی در پاسخ به سئوالی درباره برگزاری نشست مبارزه با تروریسم که از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، گفت: این ایده ای بود که مطرح شد و آقای جلیلی هم در جلسه دیروز کنفرانس خلع سلاح اعلام کرد و جزئیات بیشتر آن به زودی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

خبرنگار یک روزنامه لبنانی وزیر امورخارجه درباره احتمال حمله مجدد رژیم صهیونیستی به لبنان سئوال کرد که متکی در پاسخ به وی گفت: رژیم صهیونیستی در 10 سال گذشته تلاش داشته که با تجاوزات موردی از خود اسطوره شکست ناپذیر ترسیم کند و بر این اساس هر وقت که اراده می کرد به لبنان تجاوز می کرد در حالی که در جنگ 33 روزه لبنان و جنگ 22 روزه غزه شکست خورد و البته این رژیم برای نوعی جبران شکست هایش علاقه مند است با حمله به منطقه برای خود پیروزی ثبت کند و حمله به غزه با هدف جبران شکست لبنان بود.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در4 ماه گذشته تهدیداتی را مقامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و گاهی سوریه و گاهی هم اگر جرات می کردند علیه ایران مطرح می کردند اما بعد متوجه شدند که ورود به چنین اشتباهی کل منطقه را علیه این رژیم متجاوز اشغالگر می شوراند به نوعی که سقوط این رژیم را در پی خواهد داشت و بر همین اساس لحنشان را عوض کرده اند و مدتی است که تهدید نمی کنند.

خبرنگاری نظر متکی را درباره برگزاری نشست 1+5 پرسید که وی در این باره گفت: هر گروه که تشکیل می شود طبیعی است که جلسه می گذارد و ما مخالفتی با جلسات 1+5 نداریم اما اگر برای ما بخواهند تصمیم بگیرند توصیه می کنیم عاقلانه تصمیم بگیرند هر چند کار ما به آنها مربوط نیست و با آژانس است و ما همکاری هایمان را با آژانس داریم.

متکی پیشنهاد کرد که گروه 1+5 موضوع مبادله سوخت را مورد حمایت قرار دهد و گفت: موضوع تبادل سوخت از سوی گروه وین دنبال شده و خوب است تایید 1+5 را هم دریافت کند.

وزیر امورخارجه گفت: به 1+5 توصیه نمی کنیم تجربه های شکست خورده را تجربه کنند و ما شرایط خاص اوباما را درک می کنیم و برای برون رفت از شرایطی که اوباما مسئولش است ما توصیه نمی کنیم که اقدامی بشود که مشکلات آمریکا را بیشتر کند.

وی اضافه کرد: ما علاقه مندیم تعاملی سازنده مبتنی بر همکاری داشته باشیم و اگر دیگران راه تقابل در پیش بگیرند بازخورد آن مقاومت و ایستادگی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

