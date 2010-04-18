اتحادیه آفریقا صحت انتخابات سودان را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروه ناظران اتحادیه آفریقا در انتخابات سودان صحت این انتخابات را تایید کرد. این گروه یک روز پس از تایید انتخابات سودان از سوی ناظران اروپایی و آمریکایی از صحت این انتخابات خبر داد.

"کونل آدیمی" رئیس گروه ناظران اتحادیه آفریقا در این باره گفت: اگر چه نمی توان گفت که این انتخابات بصورت عالی برگزار شده، اما در نوع خود رویدادی تاریخی بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد با توجه به این که یک نسل از مردم سودان شاهد هیچ انتخاباتی نبوده، این انتخابات به بهترین وجه در این کشور برگزار شده و دلیلی برای زیر سوال بردن آن وجود ندارد.

مردم سودان در روزهای یازدهم تا پانزدهم آوریل (22 تا 26 فروردین) پس از 24 سال برای شرکت در انتخاباتی عمومی پای صندوقهای رای رفتند و قرار است نتایج آن تا روز سه شنبه اعلام شود.

گفتنی است آمارهای دولتی حاکی از شرکت 60 درصدی واجدین شرایط رای دهی در انتخابات هفته گذشته سودان است.