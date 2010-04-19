مجموعه شعر از مدینه تا مدینه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این کتاب مشتمل بر اشعار حسینی و نوحه سرایی بوده که در بسیاری از مراسم سوگواری مورد استفاده قرار گرفته است.



سراینده این مجموعه از همان اوان جوانی به سرودن شعر پرداخته که بدون شک با توجه به نداشتن تحصیلات کلاسیک در زمینه شعر و با داشتن حس ذاتی، اشعار قابل توجهی را بجای گذاشته است.



کتاب از مدینه تا مدینه، هجرت کاروان امام حسین(ع) از مدینه به سوی کربلا تا ورود اهل بیت (ع) ایشان به مدینه منوره را پس از واقعه عاشورا در قالب شعر سروده است.

این کتاب در یکصد و 18 صفحه و شمارگان سه هزار نسخه توسط انتشارات هزاره ققنوس به چاپ رسیده است.

شهید جعفر احمدی مقدم در سال 1341 در قزوین متولد شد و پس از اتمام دوران راهنمایی به مدت چهار سال در مدرسه صالحیه و محسنیه قزوین به تحصیل علوم حوزوی پرداخت و با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در دی ماه سال 1361 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

