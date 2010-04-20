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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

مجموعه "صلات ظهر" در انتظار بودجه است

مجموعه "صلات ظهر" در انتظار بودجه است

مجموعه تلویزیونی "صلات ظهر" به کارگردانی عبدالله باکیده به سفارش شبکه یک در انتظار فراهم شدن بودجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باکیده فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "صلات ظهر" را  در 22قسمت 45 دقیقه‌ای با محوریت جنگ برای شبکه اول نوشته و داستان درباره آخرین اسیران ایرانی است که سال 1380 آزاد شدند و این ماجرا همزمان با حمله آمریکا به عراق است.

طرح این مجموعه تلویزیونی مستند است و از اتفاقات واقعی الهام گرفته‌ شده است. تحقیق و نگارش آن حدود پنج سال طول کشیده است. هنوز زمان تولید پروژه "صلات ظهر" مشخص نشده و در حال انتظار بودجه است.
 
عبدالله باکیده ساخت فیلم‌های تلویزیونی "بازگشت"، "بازتاب"، "مسافر سار مهر"، مجموعه‌های "نقش‌ بر آب"، "بچه‌های هور"، "اشغال"، فیلم‌های سینمایی "پوتین" و ... را در کارنامه دارد.
 
 
کد مطلب 1066441

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