مجموعه "صلات ظهر" در انتظار بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باکیده فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "صلات ظهر" را در 22قسمت 45 دقیقهای با محوریت جنگ برای شبکه اول نوشته و داستان درباره آخرین اسیران ایرانی است که سال 1380 آزاد شدند و این ماجرا همزمان با حمله آمریکا به عراق است.
طرح این مجموعه تلویزیونی مستند است و از اتفاقات واقعی الهام گرفته شده است. تحقیق و نگارش آن حدود پنج سال طول کشیده است. هنوز زمان تولید پروژه "صلات ظهر" مشخص نشده و در حال انتظار بودجه است.
عبدالله باکیده ساخت فیلمهای تلویزیونی "بازگشت"، "بازتاب"، "مسافر سار مهر"، مجموعههای "نقش بر آب"، "بچههای هور"، "اشغال"، فیلمهای سینمایی "پوتین" و ... را در کارنامه دارد.
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