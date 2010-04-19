پتروشیمی زاگرس ظرفیت تولید سالانه سه میلیون تن متانول را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد بارول یکشنبه شب در بازدید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از این مجتمع با بیان اینکه پتروشیمی زاگرس بزرگترین مجتمع تولید متانول جهان در یک نقطه به شمار می رود، افزود: در حال حاضر 62 درصد متانول کشور و پنج درصد متانول جهان دراین مجتمع تولید می شود .

وی اظهار داشت: شرکت های پتروشیمی فناوران، خارک و شیراز پس از زاگرس بزرگترین مجتمع های تولید متانول در کشور به شمار می روند .

مدیرعامل پتروشیمی زاگرس گفت: تولید متانول در شرکت های "متانکس" با تولید 10 درصد و "متانول هولدینگ" با هفت درصد متانول جهان بیشتر است اما این محصول در این شرکت ها در یک نقطه تولید نمی شود بلکه در نقاط مختلفی از جهان تولید می شود .

بارول، ظرفیت تولید متانول جهان در سال 2008 را 65 میلیون تن برشمرد و افزود: در این سال کشورهای چین با 35 درصد، عربستان با 11 درصد وجمهوری اسلامی ایران با هشت درصد و روسیه با شش درصد بیشترین متانول بازار دنیا را تامین کرده اند .

وی قیمت خوراک، هزینه تولید و هزینه حمل و نقل را از عوامل موثر در تولید متانول دانست و افزود: 80 درصد متانول تولیدی در دنیا مصرف شیمیایی دارد .