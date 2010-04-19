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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۳۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های معتبر جهان به شرح زیر است.

- جنگنده های رژیم اسرائیل بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

- زلزله ای به مقیاس 5.7 در مقیاس ریشتر مناطق مرکزی افغانستان را لرزاند.

- 120 شهروند افغان در یک هفته خونین کشته شدند.

- خاکسترهای آتشفشان ایسلند فضای ترکیه را هم غبار آلود کرد.

- لس آنجلس تایمز مدعی همراهی چین با غرب برای تحریم ایران شد.

- تلاش هند برای آغاز گفتگوهای جدی برای خرید گاز از ایران.

- فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی مدعی شد: ایران در حال حاضر توان ساخت بمب اتمی را دارد و این در حالی است که منابع نظامی آمریکا به کنگره گفته اند که ایران یکسال دیگر ممکن است به تسلیحات هسته ای دست یابد.

- سه تبعه ایتالیایی پس از یک هفته بازداشت امروز از سوی مقامات افعانستان آزاد شدند.

- مایک مولن: دیپلماسی در برخورد با موضوع هسته ای ایران در اولویت آمریکا قرار دارد.

- ادعای دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه: ایران به پرسش های مربوط به فعالیت های هسته ای خود جواب نداده است.

- اودیرنو بر خروج آمریکا از عراق در زمان تعیین شده تاکید کرد.

کد مطلب 1066468

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