فیلم "در اتاق کسی نیست" تولید شد

محمد پرحلم معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری گیلان ضمن اعلام این خبر افزود: فیلم کوتاه در اتاق کسی نیست به نویسندگی و کار گردانی "مریم صحرانورد" از سوی واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گیلان تولید شده است..

وی در خصوص داستان فیلم کوتاه اظهارداشت: داستان این فیلم تاثیر روابط پدر و مادر در امنیت روانی کودکان را به نمایش می گذارد و به اهمیت این موضوع در خانواده اشاره دارد.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری گیلان همچنین گفت: این فیلم کوتاه به مدت چهار دقیقه بوده، تصویربرداری و تدوین آن را "فرهاد ربیعی" برعهده داشته است.

وی ادامه داد: فیلم کوتاه "در اتاق کسی نیست" به صورت انیمیشن توسط واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گیلان تهیه شده است.

"مریم صحرانورد" از اعضای واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گیلان بوده و تاکنون فیلمهای کوتاهی را تولید کرده و در جشنواره های مختلف حضور فعال داشته است.