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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

سند فرهنگی مازندران باید تدوین شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: سند راهبردی فرهنگ و هنر مازندران باید تنظیم شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی در اولین کارگروه تنظیم سند راهبردی فرهنگ و هنر مازندران با انتقاد از عدم وجود این سند در مازندران گفت: باید با نگاه جامع همه ابعاد فرهنگی این استان را در نظر داشته و دانشها، نگرشها، هنر، آداب، رسوم و تاکید هر کدام بر یکدیگر را مورد بررسی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی فرهنگ و هنر مازندران باید واقع بینانه و مبتنی بر پژوهش های میدانی باشد به گونه ای که نقطه ضعف فرهنگ استان و خطرهایی که جامعه را تهدید و بر آن تاکید منفی می گذارد، به خوبی مورد سنجش قرار می گیرد.
 
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، نقاط قوت فرهنگ و هنر استان را به عنوان سرمایه عظیم تحولات تکاملی فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی و رصد فرهنگی، تعیین مدل های فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی مدیریت و نظارت فرهنگی از جمله مواردی که باید در سند راهبردی فرهنگ و هنر مازندران دیده می شود.
 
ابراهیمی نقش این کارگروه را در تنظیم سند راهبردی فرهنگ و هنر استان ضروری دانست و اظهار داشت: همه دستگاه های فرهنگی ، دانشگاه ها ، نخبگان و کارشناسان فرهنگی و هنری در سطوح استانی و ملی به این تصمیم مهم و اساسی در مازندران کمک کنند.
 
کد مطلب 1066471

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