سند فرهنگی مازندران باید تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی در اولین کارگروه تنظیم سند راهبردی فرهنگ و هنر مازندران با انتقاد از عدم وجود این سند در مازندران گفت: باید با نگاه جامع همه ابعاد فرهنگی این استان را در نظر داشته و دانشها، نگرشها، هنر، آداب، رسوم و تاکید هر کدام بر یکدیگر را مورد بررسی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی فرهنگ و هنر مازندران باید واقع بینانه و مبتنی بر پژوهش های میدانی باشد به گونه ای که نقطه ضعف فرهنگ استان و خطرهایی که جامعه را تهدید و بر آن تاکید منفی می گذارد، به خوبی مورد سنجش قرار می گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، نقاط قوت فرهنگ و هنر استان را به عنوان سرمایه عظیم تحولات تکاملی فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: شناسایی و رصد فرهنگی، تعیین مدل های فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی مدیریت و نظارت فرهنگی از جمله مواردی که باید در سند راهبردی فرهنگ و هنر مازندران دیده می شود.

ابراهیمی نقش این کارگروه را در تنظیم سند راهبردی فرهنگ و هنر استان ضروری دانست و اظهار داشت: همه دستگاه های فرهنگی ، دانشگاه ها ، نخبگان و کارشناسان فرهنگی و هنری در سطوح استانی و ملی به این تصمیم مهم و اساسی در مازندران کمک کنند.

