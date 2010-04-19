به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سالیانه اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) همزمان با مسابقات قهرمانی جوانان وابا طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در بیروت برگزار می‌شود. محمود مشحون به عنوان رئیس ایرانی این کنفدراسیون در این نشست سه روزه حضور خواهد داشت.

بررسی جدول مربوط به بازی‎های آسیایی گوانگژو چین، رسیدگی به جلسه کمیته‎های دائمی وابا و برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در مورد کنگره فیبا آسیا از مهمترین موضوعات اجلاس واباست که در نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مطرح می‎شود. ضمن اینکه در روز نخست اجلاس هم در پیشنهاد اعضای هیئت رئیسه در مورد فعالیت‌های وابا مطرح و به آنها رسیدگی می‎شود.

اجلاس سالیانه کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) روز پنجشنبه به پایان می‎رسد با این حال محمود مشحون در لبنان می ماند تا روز جمعه در مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی جوانان غرب آسیا شرکت کند.

