به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سالیانه اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) همزمان با مسابقات قهرمانی جوانان وابا طی روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در بیروت برگزار میشود. محمود مشحون به عنوان رئیس ایرانی این کنفدراسیون در این نشست سه روزه حضور خواهد داشت.
بررسی جدول مربوط به بازیهای آسیایی گوانگژو چین، رسیدگی به جلسه کمیتههای دائمی وابا و برنامهریزی و تصمیم گیری در مورد کنگره فیبا آسیا از مهمترین موضوعات اجلاس واباست که در نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مطرح میشود. ضمن اینکه در روز نخست اجلاس هم در پیشنهاد اعضای هیئت رئیسه در مورد فعالیتهای وابا مطرح و به آنها رسیدگی میشود.
اجلاس سالیانه کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) روز پنجشنبه به پایان میرسد با این حال محمود مشحون در لبنان می ماند تا روز جمعه در مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی جوانان غرب آسیا شرکت کند.
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