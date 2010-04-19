به گزارش خبرنگار مهر، اواسط پائیز سالجاری تیمهای فوتبال زیر 16 سال و زیر 19 سال ایران باید در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ضمن دفاع از اعتبار فوتبال پایه کشورمان، برای کسب سهمیه مسابقات جهانی در ردههای خود به مصاف حریفان آسیایی بروند.
در این بین کسب عنوان قهرمانی تیم زیر 16 سال ایران در دوره گذشته این مسابقات با هدایت علی دوستی، انتظارات را نسبت به این دو تیم بالا برده است، ضمن اینکه این تیم در سایه تلاشهای کادرفنی و بازیکنان، در مسابقات نوجوانان جهان در نیجریه هم عملکرد خوبی داشت.
با این شرایط شاگردان اکبر محمدی که پس از کسب قهرمانی مسابقات نوجوانان غرب آسیا، جانشین تیم موفق دوستی در این رقابتها هستند، کار به مراتب سختتری را پیش رو داشته زیرا باید در کنار کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی، از عنوان قهرمانی نوجوانان ایران در سال 2008 هم دفاع کنند. قطعا این تیم حتی اگر قهرمان هم شود، ممکن است جمله "کار بزرگی نکرده است زیرا موفقیت گذشته را تکرار کرده است" در خصوص آنها بکار برده شود.
البته تیم فوتبال زیر 16 سال پس از مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا که 6 ماه پیش در نپال برگزار شد، تنها 2 دیدار دوستانه با ارمنستان در تهران و اردوی تدارکاتی در کشور گرجستان را در برنامههای خارجی اش داشته، همچنین حضور در تورنمنت معتبر "سیادی گرایسکا"ی ایتالیا را از دست داده است که با توجه به تمام این مسائل روزهای بسیار سختی را برای تکرار موفقیتها پیش رو خواهند داشت.
حذف تیمهای کره جنوبی نایب قهرمان آسیا و عربستان یکی از تیمهای قدرتمند در این رده، در مرحله مقدماتی، هم بیانگر کار سخت تیم محمدی است و این مساله نشان می دهد این تیم برای تداوم موفقیتهای نوجوانان ایران در آسیا نیاز به حمایت، تدارک و پشتیبانی بیشتری از سوی مسئولان فوتبال کشورمان دارد، مسابقاتی که همانند دوره گذشته در ازبکستان برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر انتظار عمومی هم آن است شاگردان دوستی بتوانند موفقیتهای خود در رده نوجوانان را در رده جوانان هم تکرار کنند، انتظاری بزرگ که ممکن است در سایه فرصت سوزی مسئولان فدراسیون فوتبال و انجام ندادن اردوها و مسابقات تدارکاتی مناسب خارجی برای این تیم، برآورده نشود.
با توجه به این مساله و در حالیکه از پایان مسابقات جام جهانی بیش از 5 ماه و از رقابتهای مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا هم در حدود 4 ماه گذشته است، با این وجود شاگردان علی دوستی به جز برگزاری اردوهای داخلی، تاکنون از حضور در تورنمنتها و اردوهای مناسب و مهم خارجی محروم مانده اند.
این تیم قرار است نخستین اردوی خارجی خود را اواسط اردیبهشت ماه در ارمنستان برگزار کند و در حالیکه حداقل 6 ماه زمان مفید را به راحتی از دست داده است. در واقع از این تاریخ کار اصلی آماده سازی تیم جوانان برای مقابله با تیمهای کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، عربستان، امارات که با تدارک وسیع در اندیشه کسب سهمیه مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا هستند، آغاز می شود. این درحالی است که رقیبان ایران از ماهها پیش با حضور در اردوها و مسابقات تدارکاتی بین المللی، خود را مهیای حضور قدرتمند در رقابتهای قهرمانی آسیا کرده اند.
در این راستا باید به این مساله اشاره کرد تیمهای کره جنوبی و امارات در تورنمنت فوتبال جوانان که هفته گذشته در امارات برگزار شد، برابر تیمهای قدرتمند جوانان آلمان و مصر به میدان رفته و در این رقابت چهارجانبه به ترتیب عناوین قهرمان و سومی را بدست آوردند، در حالیکه هنوز تیمهای جوانان و نوجوانان ایران، منتظر حضور در چنین مسابقاتی هستند.
فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برگزار نشدن اردوهای خارجی مناسب برای تیمهای زیر 16 سال و 19 سال کشورمان گفت:" این دو تیم در این مدت چندین اردوی داخلی مطلوب داشته اند، البته تیم نوجوانان اردوی بسیار خوبی را در گرجستان پشت سرگذاشت. اگر دید و برنامه مثبت وجود داشته باشد از همین اردوها می توان بهره برداری مطلوبی داشته باشیم."
"آیا این برنامههای داخلی با امکانات اندک می تواند ما را به اهداف بزرگمان برساند؟" وی در این مورد اضافه کرد: "بعضی از برنامههای تمرینی را در ایران و اردوهای داخلی بهتر می توان انجام داد و این اردوها که از نظر کمی و کیفی در سطح خوبی قرار دارند، بهتر از برگزاری بعضی از اردویهای خارجی است. به نظر من با ارزیابی خوب و دیدگاه مثبت می توان کمیتها را حتی در اردوهای داخلی بالاتر برد و راه را برای رسیدن به موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا هموارتر کرد."
سرپرست جدید کمیته تیمهای ملی کشورمان خاطرنشان کرد: "شما به مسابقات جام جهانی نگاه کنید، تیمهایی که خود را برای حضور در این مسابقات آماده می کنند، تنها در "فیفا دی"ها بازی دوستانه برگزار می کنند. مربیان این تیمها از همین بازیها به بهترین شکل برای آماده سازی تیمهای خود استفاده می کنند."
معینی با اشاره به اینکه پس از گفتگو با علی کفاشیان، به نظر می رسد بودجه تیمهای پایه در سال جاری افزایش یافته و آنها بتوانند، با آمادگی بهتری خود را برای حضور در مسابقات آسیایی آماده کنند، اظهار داشت: " ما تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا با جلسات کارشناسانه و مطالعه برنامهها، اردوهای تیمهای نوجوانان و جوانان را به نحوی برگزار کنیم که به اهداف خود که موفقیتهای این تیمهای در مسابقات آسیایی و کسب سهمیه حضور در رقابتهای جهانی است، دست یابیم."
وی در مورد اینکه رقیبان ایران در حال حاضر در اردوهای خارجی به سر می برند اما تیمهای کشورمان اردوهای خود را در کشورمان پیگیری می کنند؟، تاکید کرد: "طبق برنامه ریزی صورت گرفته قطعا این دو تیم پیش از حضور در مسابقات آسیایی حداقل در 5 تورنمنت یا اردوی خارجی شرکت می کنند تا با تمام قوا در آن رقابتها به میدان بروند. باز هم تاکید می کنم 10 روز اردو نمی تواند تضمین کننده موفقیت باشد بلکه آن تیمی که با برنامه ریزی صحیح به جلو حرکت می کند، موفق خواهد شد."
"آیا فدراسیون فوتبال در باد موفقیتهای گذشته تیمهای پایه خوابیده است؟" سرپرست جدید کمیته تیمهای ملی کشورمان با رد این مسئله به خبرنگار مهر گفت: "همانند دورههای گذشته با توجه به برنامه ریزی مناسب کمیته تیمهای ملی و کمیته جوانان و همچنین تلاش مربیان تیمهای زیر 16 سال(نوجوانان) و زیر 19 سال(جوانان) امیدواریم این تیمها بتوانند در مسابقات آسیایی رده خود، نتایج خوبی را کسب کرده و از اعتبار فوتبال پایه کشورمان در آن مسابقات دفاع کنند."
مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا(نوجوانان) از 24 اکتبر تا 7 نوامبر 2010 (2 تا 16 آبان 1389) در تاشکند ازبکستان برگزار می شود که تیمهای ایران(دارنده عنوان قهرمانی سال 2008)، ازبکستان(میزبان)، استرالیا، چین، کره شمالی، اندونزی، عراق، ژاپن، اردن، کویت، عمان، سوریه، تاجیکستان، تیمور شرقی، امارات و ویتنام در آن حضور دارند.
نظر شما