صادقی تبریزی، از پیشگامان نقاشی خط و مجموعه‌دار آثار هنری در مورد چاپ کتابی از خاطرات خود به خبرنگار مهر گفت: دوست دارم تمام خاطرات خود را از وقایع هنری و فرهنگی که شاهد آنها بودم مانند جریان‌های هنری که در زمان ما وجود داشت یا وقایعی که در نگارخانه‌ها اتفاق می‌افتاد، منتشر کنم.

وی افزود: آنچه را بازگو می‌کنم که جنبه طنز دارد اما قبل از اینکه این خاطرات را به صورت کتاب چاپ کنم، ابتدا آنها را به صورت پاورقی در مجله "هنر مردم" منتشر می‌کنم و بعد از کامل شدن این پاورقی‌ها مجموعه آنها را به صورت کتاب منتشر می‌کنم.

تبریزی همچنین گفت که این پاورقی‌ها قرار است از هفته آینده منتشر شوند.

صادق تبریزی متولد ۱۳۱۸ شمسی در تهران، پایه‌گذار نقاشی – خط (کالیگرافی) و از نقاشان آوانگارد دهه 30 و 40 در ایران است. وی همچنین طراح اولین پوستر جمهوری اسلامی(شب‌های الله اکبر) و اولین آرم جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های او با نمایش آثار کالیگرافی‌اش، در سال ۱۳۴۹ با حمایت میشل تاپیه نقاش فرانسوی، در پاریس برگزار شد.

وی مجموعه‌ای از شیشه‌ها و شمایل‌های رنگ و روغنی دوران قاجار، مجموعه‌ای از مهرهای دوره قاجار و نقاشی‌های قهوه خانه‌ای را نیز در اختیار دارد.

