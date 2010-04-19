سهراب سلیمی کارگردان تئاتر درباره تغییر مدیر مرکز هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: تغییر مدیر مرکز هنرهای نمایشی تاثیر زیادی برروند فعالیت هنرمندان تئاتر نمی‌گذارد. هر مدیرجدیدی هم باید تابع سیاستهای کلی که از مقامات بالاتر به او ابلاغ می‌شود و هم تابع سیاستهای مقطعی باشد.

وی ادامه داد: البته این سیاستهای کوتاه مدت را هرمدیری و درهر مقطعی که مسئولیت مرکزهنرهای نمایشی را بپذیرد، اعمال می‌کند. زیرا این سیاستها با توجه به فعل وانفعالاتی که در تئاتر کشور روی می‌دهد قابل بررسی واجراست. در این 30سالی که از فعالیت من در عرصه تئاتر کشور می‌گذرد با مدیران مختلفی درارتباط بودم که سیاستهای مشخصی را دنبال می کردند.

کارگردان" عشق لرزه" افزود: ازآنجائیکه سیاستهای مسئولان همیشه یک سویه است و مدیران چهارچوب‌های ازپیش تعیین شده‌ای دارند که از قبل مشخص وبه آنها ابلاغ شده است. هنرمندان معمولا فعالیت‌های معمول خود را در عرصه هنر انجام می‌دهند و تغییر مدیران خدشه ای در روند کاری آنها به وجود نمی‌آورد.

سلیمی خاطر نشان کرد: البته روی کار آمدن بعضی ازمدیران برای افرادی که وابستگی به شخص خاصی دارند مورد توجه است. عده‌ای از مدیران ضوابط را رعایت نکرده و در انتخابهایشان تنها روابط خود را با بعضی ازافراد مورد توجه قرار می‌دهند. برای این افراد که به مدیران وابستگی تام دارند، حضور عده ای مناسبتر است.

وی تاکید کرد: مسئله مورد توجه دیگر این است که تئاتر کشور تنها در حوزه تئاتر دولتی فعالیت می کند. ما هنوز به طور کامل تئاتر خصوصی در کشور نداریم تا مدیران ما سیاستهای متفاوتی را از خود به نمایش بگذارند.بنابراین برنامه های اجرایی محدود و یک‌ سویه است. من نیز با حفظ احترام به مدیران شایسته وهنرمندان ترجیح می دهم متکی به چهارچوب وارزش‌گذاری‌هایی باشم که آثارم به برای من به وجود می‌آورند.

