پرونده کشتار یوزپلنگها در کرمان بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لاشه دو یوزپلنگ دوسال قبل در نزدیکی یکی از جاده های منطقه و در حالی که کنار هم قرار داشتند توسط محیطبانان کشف شد و بررسی ها نشان داد که این حیوانات به دلیل مسمومیت با یک نوع سم کشته شدند.



بعد از شکایت اداره حفاظت محیط زیست و به دستور دادستان این شهرستان پرونده در دست بررسی قرار گرفت اما سرانجام بدون کسب نتیجه در دستگاه قضایی بسته شد. برخی منابع محلی از مداخله برخی معدن کاران در کشتار این دو یوزپلنگ خبر دادند اما شواهد مستندی هرگز از این موضوع بدست نیامد.



کشتار این دو یوزپلنگ در کرمان در حالی اتفاق افتاد که چند ماه قبل تر از آن نیز لاشه یک یوز دیگر که در اثر برخورد با خودرو در جاده کشته شده بود پیدا شد. بدین ترتیب در مدت کمتر از یک سال سه لاشه در راور کرمان کشف شد.







راور کرمان که تا آن زمان تصور می شد دیگر زیستگاه یوزپلنگ ها نیست با این رخداد به جمع زیستگاههای یوز کشور پیوست و تلاش برای اعلام این منطقه به عنوان منطقه حفاظت با وسعتی بیش از یک میلیون هکتار آغاز شد اما هنوز اداره صنایع و معادن استان موافقت خود را با این قضیه اعلام نکرده و تنها سازمان حفاظت محیط زیست کرمان است که سرسختانه به دنبال ثبت این منطقه در شمار مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست است.



پاییز سال گذشته محیط بانان این منطقه موفق به مشاهده دو یوزپلنگ زنده در منطقه شدند که این رخداد بعد از 30 سال بی سابقه بود. یوزپلنگ ایرانی یکی از گونه های در خطر انقراض ایران و جهان است که توسط برنامه عمران ملل متحد و سازمان حفاظت محیط زیست تحت حمایت قرار دارد و جریمه کشتار هر قلاده از آن طبق قانون، 20 میلیون تومان تعیین شده است.