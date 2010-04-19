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۳۰ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۱۶

هفته سی و چهارم سری آ /

رم با برتری در دربی به صدر جدول بازگشت

رم با برتری در دربی به صدر جدول بازگشت

تیم فوتبال رم بابرتری مقابل لاتزیو در دربی شهر رم به صدر جدول رده بندی رقابت های سری آ بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رم در این دیدار که در ورزشگاه المپیک شهر رم برگزار شد با نتیجه 2 بر یک مقابل لاتزیو به پیروزی رسید و با یک امتیاز بیشتر نسبت به اینتر در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. روکی دردقیقه 15 تیم فوتبال لاتزیو را پیش انداخت اما میرکو ووچینیچ دو بار در دقایق 53 (پنالتی) و 64 برای رم گل زد تا پایتخت نشینان به صدر بازگردند. لدسما از لاتزیو در دقیقه 90 به دلیل دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آتالانتا 2 - فیورنتینا یک
* پارما 2 - جنوآ 3
* اودینزه یک - بولونیا یک
* سامپدوریا 2 - میلان یک
* باری یک - ناپولی 2
* کالیاری 2- پالرمو 2
* کاتانیا 2 - سیه نا 2

جدول رده بندی:
1- رم 71 امتیاز
2- اینتر 70 امتیاز
3- میلان 64 امتیاز
4-سامپدوریا 57 امتیاز
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18- آتالانتا 34 امتیاز
19- سیه نا 30 امتیاز
20- لیورنو 26 امتیاز
کد مطلب 1066501

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