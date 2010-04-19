قرقیزستان در آستانه جنگ داخلی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی. ان. ان، دیمیتری مدودف درباره موضع کشورش در قبال ناآرامی های اخیر در قیرقیزستان و برکناری قربان بیک باقی اف رئیس جمهوری این کشور گفت: ما نمی خواهیم این کشور به یک کشور شکست خورده تبدیل شود که اگر این اتفاق رخ دهد این مسئله سبب جلب تروریست ها خواهد شد و بنیادهایی را برای جنبش های رادیکال ایجاد خواهد کرد.

وی وظیفه کشورش و دیگران را کمک به قرقیزستان برای تشکیل یک دولت مسئول بر خواسته از منافع ملت قرقیز خواند.

دیمیتری مدودف همچنین نشست هسته ای خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را یک موفقیت کامل توصیف و در عین حال تروریسم هسته ای را هم تهدیدی برای همه دانست.

وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با گام بعدی برای ممانعت از اشاعه هسته ای گفت: کار بیشتر و تصویب پیمان استارت 2 و توافقنامه کنترل تسلیحاتی که بین من و اوباما هفته گذشته در پراگ به امضا رسید گام بعدی برای ممانعت از اشاعه هسته ای است.

رئیس جمهوری روسیه که در نشستی در مؤسسه بروکینگز آمریکا سخنرانی می کرد، گفت: ما بر روی یک بیانیه کار کردیم و تا زمانی که اصول موشک های ضد بالستیک با اصول پیمان در تناقض نباشد این پیمان مؤثر خواهد بود

رئیس جمهوری روسیه همچنین از ایران خواست تا به پرسش های موجود در خصوص موضوع هسته ای خود پاسخ دهد.