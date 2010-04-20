عکسهای " گیلان قدیم " منتشر شد

محمد پرحلم معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این مجموعه عکس با عنوان گیلان قدیم به کوشش" فرامرز طالبی " و با باز عکسهای از " سعید محمودی ازناوه" تهیه شده که حکایت گیلان عصر قاجار را به تصویر کشیده است.

وی اظهارداشت: از آنجا که اسناد و مدارک اندک به جای مانده از میراث نیاکان ما، همواره در پستوی کاهلی ها غبار گرفته است و ما برای انتشار و در معرض عموم گذاشتن این داشته ها، به کندی پیش رفته ایم، به همین منظور و برای رفع اندکی از این کاستی ها حوزه هنری گیلان، دست به انتشار این کتاب ارزشمند زده است.

معاون حوزه هنری گیلان ادامه داد: دیدن تصاویری از نیاکان نه چندان دور، زل زده به دوربین عکاسباشی، حسرت و جذابیت خاصی دارد که توجه هر بیننده و پژوهشگری را به خود جلب خواهد کرد.

وی همچنین گفت: این کتاب شامل دو بخش مقدمه و آلبوم عکس است که در مقدمه این کتاب توضیح مفصل و گویایی از چگونگی شکل گیری عکسها و جمع آوری آنها داده شده و عکسها نیز به خودی خود گویای حال و هوای گیلان قدیم، مردم و محیط جغرافیایی این استان می باشند.

پرحلم افزود: این کتاب یادگاریست برای مردمان سرزمین سبز گیلان و پاسداشت یاد و خاطره آنانی که در این خاک به دنیا آمدند، بالیدند، زندگی کردند و سرزمین پر افتخار را برای مردم این سامان به میراث نهادند.

وی یاد آورشد: به درخواست مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر شت و به منظور گسترش خدمات فرهنگی که به مردم استان ارایه می شود، تعدادی از این کتابها به طور ویژه برای آن مرکز نیز چاپ شده است.