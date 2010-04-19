به گزارش خبرنگار مهر ، حمید حاجی عبدالوهاب یکشنبه شب در نشست مسئولان پارکهای علم وفناوری به مصوبات اجرایی جدید شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: براساس برنامه پنحم توسعه، استانداران موظف به ایجاد اشتغال در هر استان با توجه به ظرفیت های موجود هستند و باید به طور میانگین سالانه یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود تا به نرخ 7 درصد بیکاری برسیم.

وی با تاکید بر اینکه نرخ رشد بیکاری در کشور باید به 8 درصد برسد که یک سوم آن را باید از راه ارتقای سطح بهره وری به دست بیاوریم، افزود: در این میان نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بسیار مهم است.

معاون وزیر کار گفت: فلسفه ایجاد پارک ها و مراکز رشد استفاده از استعداد و نبوغ افرادی است که طرح های نو با ارزش افزوده بالا تولید می کنند و با توجه به این اهداف همه دستگاهها در امر اشتغال باید در سال 89 ، سهمی را به عهده گیرند.

وی با بیان اینکه نرم افزار بانک اطلاعاتی بنگاههای زودبازده تهیه و آماده شده تا امکان دسترسی به اطلاعات میسر شود، اضافه کرد: تاکنون 550 هزار قرارداد با بنگاههای زودبازده منعقد شده که به حدود 170 هزار مورد آن تسهیلات تعلق گرفته است.

حاجی عبدالوهاب با تاکید بر پتانسیل جوان موجود در بنگاههای کوچک و زودبازده به اجرای طرح خوشه ای این بنگاهها و ارتباط با بنگاههای بالادستی اشاره کرد و ادامه داد: با ایجاد دفاتر مکمل سعی داریم در بحث بازاریابی طرح های مورد نظر این شرکت ها نیز وارد شویم.

وی بحث دیگر در بخش بنگاههای زودبازده را طرح رسیدگی و آسیب شناسی بنگاههای زودبازده عنوان کرد و گفت: رفع مشکلات این بنگاهها به استان ها ابلاغ شده و همچنین هر دستگاه مسئولیت مستقیم نسبت به این بنگاهها خواهد داشت تا وضعیت آنها ارزیابی شده و ظرف پنج سال آینده شاهد پایداری آنها باشیم.

به گفته وی 98 درصد اقتصاد کشور در بخش غیردولتی متکی به بنگاههای زودبازده است.

معاون وزیر کار در مورد کیفیت بخشیدن به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد گفت: طبق مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال، سالانه امکان استقرار هزار واحد فعال در این مراکز فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات بانک ها باعث عدم جذب شرکت ها در این مراکز شده، قول برطرف کردن مشکلات موجود را داد و افزود: طبق دستورالعمل ابلاغ شده به صندوق مهر، این صندوق باید در پرداخت تسهیلات با این مراکز همکاری لازم را داشته باشند.

عبدالوهاب از کاهش کارمزد تسهیلات قرض الحسنه به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به 4 درصد خبر داد و گفت: بحث وثیقه و تضمین دریافت تسهیلات نیز هموار خواهد شد.

وی گفت: رقم 70 میلیارد تومان برای تسهیلات به این مراکز درنظر گرفته شده که تاکنون نیز 60 طرح تقاضای خود را در این زمینه ارائه داده اند.

به گفته معاون وزیر کار و امور اجتماعی در قانون بودجه سال 89 به دستگاههای دولتی اجازه داده شده که حداقل 10 درصد اعتبارات وجوه اداره شده خود را به طرح های اشتغال زا در سطح ملی و استانی اختصاص دهند.

وی بر ضرورت سامان دادن به بانک اطلاعاتی بنگاههای زودبازده در کشور تاکید و اضافه کرد: یکی از مشکلات موجود در کشور نبود اطلاعات و شناسنامه نیروی کار است که با توجه به عرضه و تقاضای صورت گرفته، به زودی بانک اطلاعاتی نیروی انسانی کشور را تشکیل می دهیم تا برای جذب نیروها در بخش دولتی و غیر دولتی به آمار دسترسی داشته باشیم.

معاون وزیر کار گفت: به این ترتیب به صورت سالانه گزارش بیکاران فارغ التحصیل را در اختیار آموزش عالی قرار خواهیم داد تا در رشته های مختلف با توجه به بیکاری در هر استان بتوان از آنها استفاده کرد.

وی بحث دیگر در قانون بودجه امسال را تامین اعتبار و ارائه وام قرض الحسنه برای اشتغال در قالب طرح ساماندهی مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: در این طرح از منابع ارزان قیمت استفاده خواهیم کرد طبق قانون اساسی باید وام بدون بهره به کسانی که توانایی تهیه ابزار نداشته اما توانایی انجام کار دارند اختصاص یابد همچنین بسیاری از تحصیل کرده ها را می توان در طرح کسب و کار خانگی در منازل مشغول به کار کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه یک سوم رشد کشور در برنامه ها مختص به ارتقای بهره وری است، ادامه داد: اما در زمینه عملیاتی شدن آن کارهای زیادی انجام نگرفته به همین دلیل وزارت کار موظف شده این شاخص ها را مشخص و نیروی غیردولتی را رصد کند تا شاهد رشد نرخ بهره وری در کشور باشیم این به معنای ارتقای سطح فناوری و سطح توانایی نیروی انسانی و استفاده از امکانات و تجهیزات است.

وی گفت: در بند دیگر این مصوبه نیز وزارت کار موظف شده جهت ارتقای سطح فرهنگ کار از آموزش پیش دبستانی تا عالی از رسانه های عمومی بهره گیرد تا فرهنگ کار به گونه ای برای دانشجویان فراهم شود تا بتوانند به جای پشت میزنشینی به خلق ایده بپردازند.

به گفته این مقام مسئول نباید به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان شغل دوم و سوم نگاه کرد بلکه باید این مراکز به عنوان محیط کسب و کار دارای سطح فناوری بالا و نیروی انسانی واجد شرایط مدیریت شوند تا هم تولید صورت گیرد و هم بخشی از هزینه های آن تامین شود.

وی ادامه داد: بسیاری از پتانسیل ها در این مراکز نادیده گرفته می شود که امتیاز مناطق آزاد از جمله آنها است.